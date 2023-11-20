Diyarbakır'da Çocuk Hakları Konferansı Düzenlendi

Diyarbakır'da '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü' dolayısıyla 'Çocuk Hakları, Çocuk İhmal ve İstismarına Yaklaşım ve Hukuki Sorumlulukları Konferansı' düzenlendi. Konferansta çocuk konulu sinevizyon gösterimi yapıldı.

Diyarbakır'da "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla "Çocuk Hakları, Çocuk İhmal ve İstismarına Yaklaşım ve Hukuki Sorumlulukları Konferansı" düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünce Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen konferansta, çocuk konulu sinevizyon gösterimi yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Hakan Pamukçu burada yaptığı konuşmada, "Çocuk Haklarına Dair Sözleşme"nin tarihte en geniş kabul gören insan hakları belgesi olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 19. ve 34. maddelerinin çocuk istismarını önleme konusunda devletlere sorumluluk yüklediğini ifade eden Pamukçu, bu kapsamda 19 Kasım'ın "Dünya Çocuk İstismarını Önleme Günü", 20 Kasım'ın da "Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak ilan edildiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin nerede doğduklarına, kim olduklarına, cinsiyetlerine, dinlerine ya da sosyal kökenlerine bakılmaksızın bütün çocukların haklarını tanıyan bir sözleşme olduğuna işaret eden Pamukçu, şunları kaydetti:

"Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocukları hak sahibi özgür bireyler olarak görmektedir. Bir yandan hak ve sorumluluklarla ilgili güzel gelişmeler yaşanırken, öte yandan açlık ve yoksullukla savaşan, şiddete uğrayan, sokaklarda yaşayan, küçük yaşlarda çalışmaya zorlanan ve kötüye kullanılan çok sayıda çocuğun olduğu da yadsınamayacak bir gerçektir."

Konferansa, Prof. Dr. Serhat Nasıroğlu, hakim Fethi Ahmet Tosun ve psikolog Ferit Karadaş konuşmacı olarak katıldı.

Konferansa, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, sağlık çalışanları, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.