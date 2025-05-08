Diyarbakır'da Ağaçtan Düşen Adam Helikopterle Hastaneye Nakledildi
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ağaçtan düşen 44 yaşındaki Ayetullah Yıldız, kafa ve göğüs travması tanısıyla hastaneye sevk edildi. Ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'ne ulaştırıldı.
Diyarbakır'da ağaçtan düşen şahıs helikopterle hastaneye nakledildi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ağaçtan düşen kişi, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.
İlçede çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen 44 yaşındaki Ayetullah Yıldız, yakınları tarafından Dr. Abdullah Biroğul Kulp Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde kafa ve göğüs travması teşhisi konulan Yıldız'ın, ileri tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.
İlçeden ambulans helikopterle alınan Yıldız, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi.
Yıldız, burada hazır bekletilen ambulansla hastaneye götürüldü.