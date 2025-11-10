Diyabetik Retinopatide Kan Şekerinin Kontrolü Hayati Öneme Sahip

Göz doktoru Op. Dr. Melih Kurt, diyabetik retinopatinin gelişimini ve tedavinin başarısını uzun vadede etkileyen en önemli faktörün, kan şekerinin sıkı bir şekilde kontrol altına alınması olduğunu ifade etti.

Kurt, yaptığı açıklamada, diabetes mellitusun (DM), insülin hormonunun vücutta yeterince üretilememesi veya üretilen hormonun vücutta etkin kullanılamaması sonucunda kan şekerinin yüksekliği ile karakterize metabolik bir hastalık olduğunu belirtti.

Yüksek kan şekeri seviyelerinin görme hücrelerinin bulunduğu retina tabakasının besleyici küçük kan damarlarında tıkanıklar, kanamalar ve sızıntılara yol açtığını aktaran Kurt, şunları kaydetti:

"Bunun sonucu retinada ortaya çıkan patolojik değişikliklere 'diyabetik retinopati' denir. Diyabetik retinopati ister 'tip 1' ister 'tip 2' diyabetli olsun her diyabetli de ortaya çıkabilir. Kan şekerinin düzensiz seyretmesi ve şeker hastalığının süresi en önemli risk faktörleridir. Diğer risk faktörleri gebelik, hipertansiyon, kan yağlarının yüksekliği, böbrek hastalığı, anemi, sigara kullanımı olarak sıralanabilir."

Kurt, diyabetik retinopatinin genellikle her iki gözü de etkilediğini vurgulayarak, "Diyabetik retinopatinin erken evrelerinde hastanın bir şikayeti olmayabilir. Hastalık ilerledikçe hastalar görüntülerinde yüzen hareketli siyah lekelerden, bulanık görmeden, nesneleri dalgalı görmeden, renkli görmelerinde bozulmadan, görme alanında karanlık alanlardan ve görme kaybından şikayet ederek gelebilirler." ifadelerini kullandı.

Diyabetik retinopati tanısında temel yöntemin damlalı göz dibi muayenesi olduğunu belirten Kurt, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Göz anjiyosu (FFA) veya göz tomografisi (OKT-optik koherens tomografi) hastalığın evrelenmesinde, tedavi planının belirlenmesinde ve tedavi sonrası takiplerde kullanılır. Diyabetik retinopatinin gelişimini ve tedavinin başarısını uzun vadede etkileyen en önemli faktör kan şekerinin sıkı bir şekilde kontrol altına alınmasıdır. Aynı zamanda risk faktörleri içerisinde bulunan diyabete eşlik eden hipertansiyon, yüksek kolesterol, anemi, böbrek hastalıklarının iyi kontrolü, sigara alışkanlığının bırakılması, gebelik döneminde diyabetin iyi takibi, diyabetik retinopati gelişimini ve tedavinin başarısını olumlu yönde etkiler."

Görmeyi tehdit eden ve azaltan diyabetik retinopati tablosu oluşmuşsa gözde tedaviye başlanması gerektiğini vurgulayan Kurt, göz içi tedavilerin hastalığın evresine göre değişkenlikler gösterdiğini, bunun için argon lazer lotokoagülasyonu, intravitreal enjeksiyonlar (göz içi iğneler) ve Pars Plana Vitrektomi (PPV) gibi yöntemlerin uygulandığını kaydetti.