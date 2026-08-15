Bayburt'ta Diyabet Okulu Eğitimleri Tamamlandı
Bayburt Devlet Hastanesi'nde Ağustos ayı Diyabet Okulu eğitimleri gerçekleştirildi. Diyabet hastalarına hastalıkla mücadele, beslenme ve diyabet yönetimi konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimlerin ardından katılımcılara Diyabet Eğitimi Hemşiresi Zübeyda Kahveci ve Uzman Diyetisyen İrem Şahin tarafından diplomalar takdim edildi. Hastane yönetimi, eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini açıkladı.
Bayburt Devlet Hastanesi bünyesinde düzenlenen Ağustos ayı Diyabet Okulu eğitimleri, hastaların katılımıyla gerçekleştirildi.
Diyabet hastalarına yönelik eğitimlerde hastalıkla mücadele, beslenme ve diyabet yönetimi konusunda bilgilendirmeler yapıldı.
Eğitimlerin tamamlanmasının ardından Diyabet Eğitimi Hemşiresi Zübeyda Kahveci ve Uzman Diyetisyen İrem Şahin tarafından katılımcılara Diyabet Okulu diplomaları takdim edildi.
Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, diyabet hastalarının bilinçlendirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.