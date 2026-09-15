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Diyabet farkındalık kampında yeni deneyimler kazandılar

Diyabet farkındalık kampında yeni deneyimler kazandılar
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Düzce Üniversitesi Çocuk Diyabeti Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinesinde düzenlenen Diyabet Farkındalık Kampı-3, diyabetle yaşayan gençlere hem eğitim hem de sosyal etkinliklerle dolu bir kamp deneyimi sundu.

Düzce Üniversitesi Çocuk Diyabeti Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinesinde düzenlenen Diyabet Farkındalık Kampı-3, diyabetle yaşayan gençlere hem eğitim hem de sosyal etkinliklerle dolu bir kamp deneyimi sundu.

Düzce Üniversitesi Çocuk Diyabeti Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde Samsun'un Ladik ilçesinde gerçekleştirilen "Diyabet Farkındalık Kampı-3", diyabetle yaşayan çocuk ve gençleri bir araya getirdi.

Akdağ Yaylası'nın doğal güzellikleri eşliğinde düzenlenen kampta gençlere yönelik teorik ve pratik diyabet eğitimlerinin yanı sıra çeşitli sosyal ve sportif aktiviteler gerçekleştirildi. Kamp programında el sanatları, spor, müzikli eğlence, tiyatro, salon oyunları, trekking, kamp ateşi ve ara öğün atölyesi gibi etkinlikler yer aldı.

Diyabet yönetiminde yeni deneyimler

Düzce Üniversitesi'nin yanı sıra Hitit Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi'nin de katılım sağladığı etkinlikte, diyabetle yaşayan çocukların öz bakım becerilerinin geliştirilmesi, sosyal uyumlarının güçlendirilmesi ve günlük yaşamda diyabet yönetimine ilişkin deneyim kazanmaları hedeflendi.

Düzce Üniversitesi Çocuk Diyabeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, kampın diyabet bakımının yanı sıra çocuklar ve bakım verenlerin kişisel gelişimine de önemli katkılar sunduğunu belirtti.

İki devre halinde gerçekleştirilen kampta toplam 26 sağlık ve aktivite personeli görev alırken, 92 genç etkinliklerden yararlandı.

Prof. Dr. Arslanoğlu, kampın son yıllarda gerçekleştirilen en büyük diyabet gençlik kamplarından biri olduğunu ifade ederek, bu tür organizasyonların diyabetle yaşayan çocuklar ve aileleri için iletişim, deneyim paylaşımı ve dayanışma açısından önemli bir ortam oluşturduğunu vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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