Diş hekimleri, TDB 26. Kongresi ile meslektaşlarıyla buluşacak

Koronavirüs pandemisi pek çok değişimi beraberinde getirdi. Birçok etkinlik online olarak gerçekleştirilse de sosyal anlamada maalesef birbirimizden uzak kalındı. 3 yıl aradan sonra tüm Diş Hekimliği bileşenlerinin oluşturacağı 10.000 kişiyi aşan rekor katılımcıyla Diş Hekimliği sektörü 26. TDB Uluslararası Kongresiyle yeniden yüz yüze buluşmaya hazır.

8.11 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA

İstanbul Kongre merkezinde 8-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan kongrede, diş hekimliğinin tüm branşlarında oldukça başarılı 150'yi aşkın yabancı ve Türk konuşmacıların olduğu çok yoğun bir bilimsel program gerçekleştirilecek. Aynı zamanda çok yoğun sosyal bir programa sahip kongrede Mor ve Ötesi grubu sahne alacak. Kongrenin fuar alanı Expodental 2022'de 137 firmanın dental cihaz ve malzeme gelişmelerinin sergileneceği 5.000 m2 den fazla kurulu stand alanı içeren zengin fuarı ile ülkemiz , balkanlar ve Ortadoğu'dan binlerce diş hekimini buluşturacak.

"OLDUKÇA HEYECANLIYIZ"

İstanbul Diş hekimleri Odası başkanı Berna Aytaç ise önceliği Diş Hekimleri olan, demokratik bir tarzda yaşanan değişim anlayışının kongreye de yansımasının görüleceği bir organizasyonda beraber olmak için oldukça heyecanlı olduklarını ifade etti.

Ayrıca İstanbul Diş Hekimleri Odası Başkanı Berna Aytaç, kongrenin organizasyonu için gönüllü olarak emek veren onlarca meslektaşına ve kongrenin tanıtımı ve gerçekleştirilmesinde emek veren herkese teşekkürlerini iletti.