Üye Girişi
Haberler
BBC

Diş Eti Sağlığı ve Beslenme: Hangi Gıdalar Korur, Hangileri Zarar Verir?

Diş Eti Sağlığı ve Beslenme: Hangi Gıdalar Korur, Hangileri Zarar Verir?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diş eti sağlığının kalp hastalığı, diyabet ve Alzheimer gibi hastalıklarla bağlantılı olduğu belirtilirken, diş sağlığı için C, D vitaminleri, kalsiyum ve fosforun önemi vurgulanıyor. Ayrıca şekerli ve nişastalı gıdaların dişlere zarar verdiği ifade ediliyor.

Araştırmalar diş eti sağlığının kalp hastalığından diyabet ve hatta Alzheimer'a kadar pek çok rahatsızlıkla bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Peki diş ve diş eti sağlığımızı korumak için şekerli gıdalardan uzak durmak yeterli mi?

BBC Food 'un haberine göre dişlere zarar veren gıdalar kadar ağız sağlığını koruyan besinler de önemli.

Özel bir dişçi kliniğinde diyetisyen olarak çalışan Anna Groom, diş sağlığı için C ve D vitaminleri ile kalsiyum ve fosforun önemine dikkat çekiyor.

C vitamininin kolajen sentezinde, dolayısıyla sağlıklı dokuların korunmasında rol oynadığını hatırlatan Groom, eksikliğinde diş eti kanamaları görüldüğünü söylüyor.

D vitamini ise vücudun yeteri kadar kalsiyum tutmasına yardımcı olarak dişleri koruyor.

Fosfor da kalsiyum ile birlikte çalışıyor.

C vitamini eksikliği nadir rastlanan bir durum ama domates, biber, brokoli, hatta patateste bol miktarda bulunuyor.

D vitamini ise yağlı balıklar, yumurta ve et ürünlerinde mevcut ancak gıda yoluyla yeteri miktarda almak zor.

İngiltere'deki Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) uzmanları özellikle sonbahar ve kış aylarında D vitaminin takviye olarak alınmasını öneriyor.

Süt ürünleri, brokoli, portakal ve tofu iyi kalsiyum kaynakları arasında gösteriliyor.

Fosfor ise et, yumurta, fındık, süt ürünleri ve tam tahıllı gıdalarda bol miktarda bulunuyor.

Nisan ayında yapılan küçük bir araştırmada diyetin diş sağlığına etkisi araştırıldı.

Daha az et ve işlenmiş karbonhidrat tüketerek iltihabı düşüren, Omega-3, yağlı asitler, antioksidanlar, bitki nitratları, lifler ile C v D vitamini açısından zengin bir diyeti takip edenlerde diş eti iltihabı ve kanamalarının azaldığı görüldü.

Ancak bu 30 kişilik küçük bir deneydi ve kesin sonuçlar için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

Hangi gıdalar zararlı?

Gazlı içecekler ve şekerli gıdalar dişlerin en büyük düşmanı.

Ama ağız sağlığına zarar veren başka gıdalar da var:

Bu listedeki yiyecek içecekleri yemek saati dışında tüketiyorsanız ağzınızı çalkalayarak zararı azaltabilirsiniz.

Şekersiz sakız çiğnemek ya da bir lokma peynir yemek de faydalı olabiliyor.

Atıştırmalıklara dikkat

Her şekerli ya da nişastası yüksek gıda tükettiğinizde ağzınızın PH seviyesi düşüyor.

Çünkü şekerden beslenen bakteriler asit salgılıyor.

Yarım saatte bir bir şeyler atıştırıyorsanız bu ağzınızın asitli ortamdan hiç mola alamaması anlamına geliyor ve çürük riski artıyor.

İngiliz Dişhekimleri Derneği'nden Profesör Damien Walmsley "Sürekli atıştırıyorsanız dişlerinizde hızla çürükler oluşacaktır" uyarısında bulunuyor.

Maalesef meyveler de aynı etkiyi gösteriyor.

Uzmanlar gün boyu doğal şekerleri yüksek meyveler yemenin de çürük riskini artırdığını söylüyor.

Ara öğün sayısının günde iki üç ile sınırlı tutulması ve şekerli ya da asitli içeceklerin yemek saatlerinde tüketilmesini tavsiye ediyor.

Walmsley yemek sırasında yiyecekleri çiğnemenin tükürük üretimini artırdığını hatırlatıyor.

"Yemek zamanlarında tükürük üretiminin uyarılması, zararlı asitleri ve yiyecek parçacıklarını dişlerden uzaklaştırır ve asidi etkisiz hale getirmeye yardımcı olarak dişleri çürümeye karşı korur" diyor.

Uzmanlar iyi beslenmeyle birlikte düzenli diş fırçalamanın, diş ipi kullanmanın ve diş temizliği yaptırmanın şart olduğunu hatırlatıyor.

BBC
Adalet Bakanı Tunç duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yenidoğan çetesi' talimatı

Adalet Bakanı Tunç duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yenidoğan çetesi" talimatı

 Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi

Bebekler tek tek ölürken onlar kahkahalarla gülmüşler

 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı

Ruhsat iptali sonrası vatandaşlar soluğu hastane önünde aldı
Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler

Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişi tek tek tespit edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alex de Souza istifa mı edecek? Antalya teknik direktörü Alex istifa mı ediyor? ICARDI GOLLERİ İZLE | Icardi kaç gol attı? Antalyaspor- Galatasaray maçı Icardi golleri izleme linki var mı? OSIMHEN GOL İZLE! Antalyaspor- Galatasaray maçı Osimhen röveşata golü izleme linki var mı? Antalyaspor- Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Galatasaray maç özeti! TRT1 20 EKİM YAYIN AKIŞI | TRT 1 kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? 20 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 20 EKİM Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli? Trabzonspor- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Başakşehir maç özeti! Celta Vigo- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden yok? Celta Vigo- Real Madrid maçı ne zaman? Celta Vigo- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.