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Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Okul Başarısını Etkiliyor

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Sivas Devlet Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Zelal Şahin Cingiler, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun çocuğun okuldaki başarısını olumsuz yönde etkilediğini bildirdi.

Sivas Devlet Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Zelal Şahin Cingiler, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun çocuğun okuldaki başarısını olumsuz yönde etkilediğini bildirdi.

Cingiler, yaptığı yazılı açıklamada, çocuk ve ergen psikiyatrisinde en çok karşılaşılan sorunlardan birinin de dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olduğunu belirtti.

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun dikkatin kolayca dağılması, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik belirtilerinin kişinin yaşamını olumsuz etkileyecek boyutta olmasıyla kendini gösteren bir bozukluk olduğunu vurgulayan Cingiler, çocuk ve ergenlerde sıklığının ise yüzde 5-10 arasında olduğunu aktardı.

Cingiler, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda konsantre olamama, dikkatin kısa süreli oluşu, dikkatin çabuk dağılması gibi sorunlarıın ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle detaylara odaklanmakta güçlük, çok fazla dikkatsizce basit hata yapma, unutkanlık, eşyalarına sahip çıkamama, yazı yazma gibi uzun zaman alacak ve zorlayıcı görevlerden kaçınma kişilerin bu alanla ilgili yaşadıkları zorluklar arasındadır. Tedavi edilmeyen dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda çocuklar, okul başarısında kapasitesinin altında kalma, özgüvende azalma, sosyal ilişkilerde iletişim sorunları yaşama gibi sıkıntılar yaşamaktadır. İlerleyen zamanlarda alkol ve madde kullanımı, kazalar, davranışsal bağımlılıklar ve suça yönelme riski artış göstermektedir. Bu nedenlerle çocuğunuzda benzer problemler olduğunu düşünüyorsanız gecikmeden bir çocuk ve ergen psikiyatri hekimine başvuru yapmanız önerilir."

Kaynak: AA / Sağlık

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