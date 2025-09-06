Dijital Bağımlılığa Karşı Kitap Okuma Etkinliği

Sağlık Bakanlığınca "Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma" temasıyla başlatılan etkinlikler kapsamında Yalova'da bir araya gelen sağlık çalışanları ve gönüllüler birlikte kitap okudu.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Çiftlikköy ilçesindeki sosyal tesiste düzenlenen programda, bir araya gelenler 1 saat boyunca kitap okuyarak dijital dünyadan uzak kalmayı tercih etti.

"Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma" ve "Dikkat, telefonsuz/internetsiz alana girmek üzeresiniz!" afişlerinin bulunduğu tesiste katılımcılar telefon ve internetten uzak 1 saat geçirdi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Eyyüp Altınkıran, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3-9 Eylül'de kutlanan Halk Sağlığı Haftası kapsamında bakanlığının her gün belirlediği bir temanın bulunduğunu ifade etti.

Bugün ise "Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma" temasıyla dijital bağımlılığa karşı farkındalık yaratmak için kitap okuma etkinliği planladıklarına vurgu yapan Altınkıran, şöyle konuştu:

"Çiftlikköy ilçemizde kitap okuma etkinliği düzenledik. Gençlerimiz, çocuklarımız ve yetişkinlerimizle beraber telefonsuz ve internetsiz bir alanda kitap okuyarak dijital bağımlılığa karşı bir farkındalık oluşturmak, bir alışkanlık kazandırmayı amaçladık. Dijital bağımlılık hem bireyleri hem toplumu olumsuz etkileyen bir durum. İnsanların üretkenliğini, düşünme kapasitelerini azalttığı gibi özellikle gençlerin zihin gelişimi konusunda olumsuz etkilemekte, yalnızlaştırmakta, gerçek hayatta olan ilişkilerini kopartmakta. Sosyal medya ve teknoloji doğru kullanıldığında çok faydalar sağlamakla beraber bağımlılığa dönüştüğü noktada bireyi toplumdan koparan bir unsur haline getirmekte. Bu sebeple kontrollü ve bilinçli kullanılması adına bizler kitap okumak, hareketi, sporu gibi faaliyetleri desteklemek amacıyla bu tarz etkinlikleri yerine getiriyoruz."

Çiftlikköy İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli psikolog Aslıhan Meral Bayram ise, toplum sağlığı haftasında zihinsel sağlığın da ön planda tutulduğu çok anlamlı bir etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Okuma etkinliğine katılan çocuklardan Fatma Nil Yıldız da kitap okumanın güzel bir şey olduğunu belirterek, "Ben de kitap okumak için buraya geldim." dedi.