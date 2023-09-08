Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde yeni MR ve ultrason cihazları hizmete sunuldu. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, cihazların hastaneye kazandırılmasının sağlıkta hızlı tanı ve tedavi için önemli olduğunu belirtti.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Radyoloji Bölümünde yeni MR ile ultrason cihazları hizmete sunuldu.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakülteleri Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, yaptığı açıklamada, cihazların hizmet alımı yoluyla hastaneye kazandırdıklarını belirtti.

Sağlıkta hızlı tanı ve tedavinin önemine işaret eden Akdağ, cihazların bu anlamda fayda sağlayacağını dile getirdi.

Dicle Üniversitesi Hastanesinde daha önce 2 MR cihazının bulunduğunu kaydeden Akdağ, şunları söyledi:

"Bugün itibarıyla 3'üncü MR'ımızı hastanemize kazandırmış olduk. Türkiye'de sağlıkta aslında çok önemli gelişmeler olmaktadır. Dicle Üniversitesinde birçok alanda olduğu gibi radyolojide de çok büyük bir yatırım yapmış olduk. Hem MR'da hem de ultrasonda yeni teknoloji hizmete vermiş olduk."