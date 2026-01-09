Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Muş Devlet Hastanesi'ne sipariş bırakmaya giden bir moto kuryenin, hafta sonu hastanenin neredeyse boş olduğunu söyleyerek yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler "hizmet yetersizliği" eleştirisiyle tartışma yaratırken, bazı kullanıcılar kuryeye hak verdi, bazıları ise "personelin izin hakkı var" diyerek tepki gösterdi.
- Muş Devlet Hastanesi'ne sipariş teslimatı için giden bir moto kurye, hastanenin hafta sonu sakinliği ve hizmet yetersizliğiyle ilgili sosyal medyada paylaşım yaptı.
- Sosyal medyada paylaşıma gelen yorumlarda, bir kesim hafta sonu hastane hizmetlerinin sınırlı olmasını eleştirirken, diğer kesim sağlık çalışanlarının izin ve dinlenme hakkını savundu.
Muş Devlet Hastanesi'ne sipariş teslimatı için giden bir moto kurye, hafta sonu hastanenin sakinliği ve hizmet yetersizliğiyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kuryenin çektiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve çok sayıda yorum aldı.
YORUM YAPANLAR İKİYE BÖLÜNDÜ
Paylaşıma gelen yorumlarda iki farklı görüş öne çıktı. Bir kesim, hafta sonu hastanelerde hizmetin sınırlı olmasını eleştirerek "Hafta sonu hastanenin boş olmasını ben de hep saçma bulmuşumdur" ifadeleriyle kuryeye destek verdi. Bir diğer kesim ise kuryenin eleştirisine karşı çıkarak, "Sizin için hafta sonu poliklinik mi açsınlar? Personel izin yapmayacak mı?" diyerek sağlık çalışanlarının izin ve dinlenme hakkına dikkat çekti.