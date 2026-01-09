Haberler

Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti

Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Muş Devlet Hastanesi'ne sipariş bırakmaya giden bir moto kuryenin, hafta sonu hastanenin neredeyse boş olduğunu söyleyerek yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler "hizmet yetersizliği" eleştirisiyle tartışma yaratırken, bazı kullanıcılar kuryeye hak verdi, bazıları ise "personelin izin hakkı var" diyerek tepki gösterdi.

  • Muş Devlet Hastanesi'ne sipariş teslimatı için giden bir moto kurye, hastanenin hafta sonu sakinliği ve hizmet yetersizliğiyle ilgili sosyal medyada paylaşım yaptı.
  • Sosyal medyada paylaşıma gelen yorumlarda, bir kesim hafta sonu hastane hizmetlerinin sınırlı olmasını eleştirirken, diğer kesim sağlık çalışanlarının izin ve dinlenme hakkını savundu.

Muş Devlet Hastanesi'ne sipariş teslimatı için giden bir moto kurye, hafta sonu hastanenin sakinliği ve hizmet yetersizliğiyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kuryenin çektiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve çok sayıda yorum aldı.

YORUM YAPANLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Paylaşıma gelen yorumlarda iki farklı görüş öne çıktı. Bir kesim, hafta sonu hastanelerde hizmetin sınırlı olmasını eleştirerek "Hafta sonu hastanenin boş olmasını ben de hep saçma bulmuşumdur" ifadeleriyle kuryeye destek verdi. Bir diğer kesim ise kuryenin eleştirisine karşı çıkarak, "Sizin için hafta sonu poliklinik mi açsınlar? Personel izin yapmayacak mı?" diyerek sağlık çalışanlarının izin ve dinlenme hakkına dikkat çekti.

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMurat çıracı:

Doktorlara 150.000 TL sağlık personellerine 90.000 maaş verirseniz rahata alışıp bu şekilde çalışırlar.

Yorum Beğen84
Yorum Beğenme91
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRIZGAR:

Şu kurye hakkında yasal işlem yapın. Eline kamerayı alan halt yemeye çalışıyor. Lan mal kurye yemek götürüyorsun ve mesai saati dışı yani izin saati dinlenme saati ve ve hafta sonu sen ne istiyorsun gereksiz adam çok özendiysen okuyup sağlıkçı olaydın. Oküz.

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme49
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRIZGAR:

Ayrıca orası pollikinlik hafta sonları aciller aktiftir. Polikinliklerde kimse olmaz kuryecik

yanıt27
yanıt5
Haber YorumlarıCüneyt Işık:

Herkes muhbirliğe merak sarmış, bilmiyorlar ki başlarına da aynısı gelebilir, hakkın gören gözü işiten kulağı olun, şeytanın oyuncağı değil.

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMÜCAHİD:

saçma sapan her yere hastane yaparsan boş boş bekler herkes

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme48
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBERAT HALİD:

Kıt beyinli orası Muş Devlet Hastanesi,kıbledere köyü sağlık ocağı değil

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıCahil Avcısı:

kardeşim 90.000 TL maaş alıyorsa kusura bakmasın bir zahmet hizmet etsinler nöbetleşe… haftanın beş günü çalış 8 saat sonra 90.000 maaş al yan gelip yat yok ya

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme32
yanıtYanıtla

