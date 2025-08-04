Devlet Hastanesinde İlk Kapalı Kolon Kanseri Ameliyatı

Sorgun Devlet Hastanesinde ilk kez bir kolon kanseri hastası kapalı yöntemle ameliyat edildi.

Başhekim Uzm. Dr. Ümit Öztürk, AA muhabirine, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Zafer Gören ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 41 yaşındaki H.K'nin kolonoskopi sonucu konulan tanının ardından onkolojik prensiplere uygun şekilde kapalı yöntemle ameliyat edildiğini söyledi.

Ameliyatı gerçekleştiren Gören ise hastanın karnına torba açılmadığını ve 4'üncü gününde sağlıklı şekilde taburcu edildiğini belirtti.

Kolorektal kanserin dünya genelinde en sık görülen üçüncü kanser türü olduğuna dikkati çeken Gören, "Son yıllarda bu hastalık genç yaşlarda da giderek daha sık görülmeye başladı. Diğer kanser türlerinde olduğu gibi bunda da erken tanı çok önemli. Sağlıklı bireylerin 45 yaşından itibaren kolonoskopi ile taranmasını öneriyoruz." diye konuştu.