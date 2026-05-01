Dev sağlık tesisi hız kesmeden devam ediyor

Rize'nin dev projelerinden biri olan Rize Şehir Hastanesi inşaatında kaba inşaat büyük ölçüde tamamlanırken, ince işçilik ve teknik imalatlar yoğun şekilde devam ediyor.

Rize Şehir Hastanesi inşaatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bölgenin en önemli sağlık yatırımlarından biri olarak gösterilen projede, hem kaba inşaat hem de ince işçilik süreçlerinde önemli ilerleme kaydedildi. Toplam 282 bin metrekarelik inşaat alanına sahip projede 1053 yatak kapasitesi düşünülürken, hastanede 206 poliklinik, 156 yoğun bakım ünitesi ve 28 ameliyathanenin yer alması planlanıyor. Otopark kapasitesi ise 2125 açık ve 548 kapalı olmak üzere toplam 2673 araç olarak projelendirildi. Ayrıca hastane bünyesinde 56 asansör hizmet verecek.

Zemin iyileştirme ve temel çalışmaları tamamen tamamlanırken, projede 993 adet deprem izolatörünün montajı da yüzde 100 oranında bitirildi. Toplamda 427 bin metreküp beton dökümü gerçekleştirilen projede, ana bina beton imalatının yüzde 95'i tamamlandı. Geriye kalan yüzde 5'lik kısım yani yaklaşık 12 bin metreküplük kısmın ise devam ediyor.

Cephe çalışmalarında sinterflex cephede yüzde 14, giydirme cephede ise yüzde 12 seviyelerinde ilerlemenin kaydedildiği projede şantiyede iç mekanlarda alçı, sıva, şap ve seramik imalatları da sürüyor. Aynı zamanda projedeki mekanik, elektrik ve havalandırma sistemlerine yönelik çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor.

Şantiye sahasında 9 kule vinç, 4 mobil vinç, 6 manitou ve 105 manliftin aktif olarak kullanıldığı Rize Şehir Hastanesi projesi inşaatında, ayrıca 22 cephe platformu ile cephe çalışmaları yürütülüyor. Projede farklı branşlarda görev yapan toplam bin 103 doğrudan, bin 173 dolaylı olmak üzere binlerce personel görev alıyor. Kalıpçı, demirci, elektrikçi, mekanik ve duvar ekipleri başta olmak üzere çok sayıda ekip sahada eş zamanlı çalışma yürütüyor. - RİZE

