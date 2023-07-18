Dermatoloji Uzmanı: Yoğun Güneş Işınları Deri Kanserine Yol Açabilir

Sivas Numune Hastanesi dermatoloji uzmanı Dr. Funda Koç Babayiğit, yoğun ve kontrolsüz güneş ışınlarına maruz kalmanın deride hızlı yaşlanmaya, kırışıklığa ve deri kanserine yol açabileceğini bildirdi. Babayiğit, yaz aylarında dışarı çıkılması gereken saatlere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sivas Numune Hastanesi dermatoloji uzmanı Dr. Funda Koç Babayiğit, yoğun ve kontrolsüz güneş ışınlarına maruz kalmanın deride hızlı yaşlanmaya, kırışıklığa ve deri kanserine yol açabileceğini bildirdi.

Babayiğit, yazılı açıklamasında, yaz aylarında dışarı çıkılması gereken saatlere çok dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Güneşin yoğun olduğu 11.00-15.00 saatlerinde dışarı çıkmamaya özen gösterilmesini isteyen Babayiğit, bu saatlerde dışarı çıkmak zorunda kalan kişileri ise şapka, gözlük, açık renkli giysiler ve güneş koruyucu krem kullanması konusunda uyardı.

Cilt tipine uygun güneş kreminin seçilmesini isteyen Babayiğit, "Güneş kremi tercihinde hem UVA hem de UVB filtresi içermesine özen gösterilmeli. Ayrıca deriden iyi emilmeli, deriyi nemlendirmeli, yeterli miktarda sürülmeli ve alerjenik olmaması önemli. Gebelik durumunda ve çocuklarda daha çok mineral filtreli ürünler tercih edilmeli." ifadelerini kullandı.