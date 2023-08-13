Depremzede UMKE Hatay Sorumlusu Hayat, depremden 6 ay sonra o anları anlattı

HATAY - Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'da yakalanan depremzede Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Hatay Sorumlusu Hayrettin Hayat, depremden 6 ay sonra o anları anlattı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin üzerinden 6 ay geçti. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'ı etkileyen depremde 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybederken, yüzbinlerce vatandaş da yaralandı. Depreme Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalanan ve kendisi de bir depremzede olan UMKE Hatay Sorumlusu Hayrettin Hayat, depremden 6 ay sonra o anları İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı.

"Depremden 30 dakika sonra dünyada eşi benzeri olmayan bir reaksiyon süreci gösterdik"

Depremden yaklaşık 20 dakika sonra ailesiyle birlikte evden çıkabildiklerini dile getiren Hayat, "Ondan sonra hemen UMKE'deki arkadaşlarımı aradım çünkü afetin büyüklüğünü biliyordum. Enkaz altında olmayan, müsait olan 25 UMKE gönüllüsünden bir ekip topladık ve bu depremden yarım saat sonra oldu. Aslında bu çok güzel bir oran. Depremden 30 dakika sonra dünyada eşi benzeri olmayan bir reaksiyon süreci gösterdik. Yaklaşık 1 buçuk saat sonra da Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi'nin bahçesinde 3 adet Acil Müdahale Ünitesi kurduk çünkü hastanelerimiz ağır hasarlıydı ve bir şekilde biliyorduk ki yaralılar gelmeye başlayacak. O yüzden yapılması gereken ilk şey Acil Müdahale Ünitelerinin aktif hale gelmesiydi" diye konuştu.

"Bir kız çocuğuna ilk müdahaleyi yaparken gözlerimden yaş akmıştı"

Hayat, depremde yaralanan bir kız çocuğunun Acil Müdahale Ünitesindeki müdahale sürecini unutamadığını ifade ederek, "Bir babanın kucağında bir kız çocuğu vardı, onu getirdi. Kız çocuğunun ampütasyonları vardı ama hayattaydı. Ona ilk müdahaleyi yaparken gözlerimden yaş akmıştı çünkü bir çocuğun öyle acı çekmesi gerçekten insani duyguları olan her insanın yüreğini kanatıyor. Depremin 6'ıncı ayı doldu ama o kız çocuğunu ve o anı hala unutamıyorum" dedi.

"En azından insanlara dokunabilmek, yaralarını sarabilmek bizim için bir gurur kaynağı"

Sağlık çalışanları olarak vatandaşlara yardım edebilmek için psikolojik olarak etkilenme şanslarının olmadığını belirten Hayat, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz psikolojik olarak, mental olarak etkilenirsek zaten hizmet edemeyiz, vatandaşın yaralarını saramayız. Tabii ki kötü bir şey çünkü kadim şehir denilen kendi memleketim Hatay'da çok büyük bir enkaz, yıkım var. Sağ olsun sağlık bakanımız depremin ilk gününden beri elimizi hiçbir zaman bırakmadı. UMKE Türkiye Koordinatörümüz Serkan Bey, ilimizi bir gün yalnız bırakmadı. Sağlık olarak iyi bir şekilde toparladık, ilerliyoruz ama şehrin toparlanması tabii ki uzun zaman alacak. En azından insanlara dokunabilmek, yaralarını sarabilmek bizim için bir gurur kaynağı. O yüzden de mutluyum."