Deprem sonrası hastane hasta kabulüne devam ediyor

Deprem sonrası kendi yarasını saran hastane, hasta kabulünü sürdürüyor

Kahramanmaraş'ta Özel Sular Akademi Hastanesi geniş kadrosu ile hasta kabulüne devam ediyor

Özel Sular Akademi Hastanesi deprem sonrası da yaraları sarıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yeniden ayağa kalkıp tadilat işlemleri ile kendi yaralarını saran hastane, geniş hekim ve hemşire kadrosu ile hasta kabulünü sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremleri sonrası Özel Sular Akademi Hastanesi, hafif hasar aldı. Tadilat ve tamirat işlemleri tamamlanan hastane depremden kısa süre sonra hasta kabulüne başladı.

Hastane yönetimi, hekim ve hemşire kadrosunu genişletti. Çocuk hastalıklarından, yoğun bakı servislerine, kalp ve damar hastalıklarından, acil servise kadar birçok dalda hastaları kabul eden hastane yaraları sarmaya devam ediyor.

Hastane Başhekim Yardımcısı Mustafa Yeter, "Üroloji uzman olarak görev yapıyorum. Deprem sonrası hastanemiz iyi ki varmış. Bizde gittik ancak sonra hastanemizin tadilatının tamamlanmasının ardından başka yerde durmadan geri geldik. Büyük bir darbe yaşadık ama hastanemizin sağlam kalması hem bizim hem de hastalarımızın burada kalmaları açısından çok iyi oldu. Şuanda hastanemiz tam teşekkül devam ediyor ekibimiz ve kadromuz arttı. Hastanemiz bölgemiz için konforlu ve güzel bir ortam" diye konuştu.

Başhemşire Habibe Domurcukgül ise, "Hastanemiz hızlı bir toparlanma ile hizmet kalitesini artırdı. Bütün branşlarda hizmet veriyoruz. Geniş bir hemşire kadromuz var" dedi.