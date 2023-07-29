6 Şubat depreminde ailesiyle birlikte Adana'ya yerleşen MS hastası Mustafa Şahin, Kozan Beyaz Ay derneği tarafından akülü sandalye hediye edildi. Şahin, derneğe ve hayırseverlere teşekkür etti.

Deprem nedeniyle Hatay'dan Adana'ya yerleşen MS hastası fiziksel engelli Mustafa Şahin, akülü sandalyesine kavuştu.

6 Şubat depreminde MS hastası olan ailesi ile birlikte memleketinden ayrılan ve evi ağır hasar aldığı için Adana'nın Kozan ilçesine yerleşen Mustafa Şahin, Kozan Beyaz Ay derneği tarafından hayırseverlerin desteği ile tekerlekli sandalyesine kavuştu. Yürüme engelini aşabilmek için dernekten akülü tekerlekli sandalye talebinde bulunan Mustafa Şahin şimdi ilçede engelleri aşarak daha rahat hareket etmeye başladı. Şahin, dernek gönüllülerine ve hayırseverlere teşekkür etti.

Evde engelleri aşmayan kalmayacak sloganı ile hayırseverlerin destelerini ailelere ulaştırdıklarını kaydeden Dernek Başkanı Ahmet Ünal "Söz verdiğimiz gibi engelli vatandaşlarımızın hayatlarına umut olmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde derneğimizden akülü araba talebinde bulunan Hatay Antakya'dan depremzede olarak ilçemize taşınan yürüme engelli Mustafa Şahin kardeşimiz derneğimizden akülü araba talebinde bulunmuştu. Hayırseverlerimizin ve bağışçılarımızın destekleri ile Mustafa Bey'in akülü tekerlekli sandalyesini alarak kendisine hediye ettik" dedi. - ADANA