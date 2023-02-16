Deprem bölgesinde, 6 Şubat'tan bu yana 4 bin 627 bebek doğdu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından ilginç bir rapor ortaya çıktı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün verilerine göre, depremin yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana 4 bin 627 bebek dünyaya geldi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, çok sayıda bina yerle bir oldu. Depremin ardından bölgede çok sayıda bebek de dünyaya geldi.

10 GÜNDE 4 BİN 627 BEBEK DÜNYAYA GELDİ

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde 10 günde 4 bin 627 bebek dünyaya geldi.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ANNELERE DESTEK

Sağlık Bakanlığı, depremden etkilenen illerde doğan bu bebeklerin anneleri ile doğuma hazırlanan anne adaylarına, gebelik takibi ve anne sütünün önemine kadar birçok alanda destek sağlıyor. Bebeklerin sağlığının korunması için anne sütü ile beslenmeleri gerektiği yönünde anneleri bilgilendiren ekipler, gerektiğinde anneye emzirme eğitimi veriyor.

TARAMA VE AŞILAMA KONTROLLERİ YAPILIYOR

Bakanlık ekipleri, anne ve bebek sağlığına yönelik tarama, aşılama ve sağlık kontrollerini yürütüyor, aşı uygulamalarını yapıyor.