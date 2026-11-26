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Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinde, kalın bağırsağın anatomik olarak ulaşılması ve müdahale edilmesi en riskli noktasında saptanan 8 santimetrelik tümörün, ameliyatsız endoskopiyle çıkarıldığı belirtildi.

PAÜ'den yapılan açıklamaya göre, PAÜ Hastaneleri Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ufuk Kutluana ve ekibi, hastadaki 80x70 milimetre boyutundaki kitleyi endoskopik submukozal diseksiyon (ESD) yöntemiyle tek parça halinde aldı.

Özel mikro-bıçakların kullanıldığı işlemde kanama veya delinme komplikasyonu yaşanmadı.

Ertesi gün ayağa kalkan hasta, gözlem amacıyla 2-3 gün hastanede tutuldu. Patoloji incelemesinde erken dönem yeni doku büyümesi ya da kitle bulguları saptanırken, cerrahi sınırların temiz olduğu belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Kutluana, tümörün bulunduğu bölgenin delinme ve ağır kanama riskinin yüksek olduğu anatomik alanlardan biri olduğunu belirterek, bu büyüklükteki tümörlerin genellikle bağırsağın bir bölümünün ameliyatla alınmasını gerektirdiğini ifade etti.

ESD yöntemiyle hastayı açık cerrahinin risklerinden ve organ kaybından koruduklarını aktaran Kutluana, kliniğin ileri endoskopik tedavilerde teknik donanım ve deneyime sahip olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA