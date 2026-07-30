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Denizli Acil Durum Hastanesi'nde kapalı yöntemle "rahim alma" ameliyatı yapıldı

Denizli Acil Durum Hastanesi'nde kapalı yöntemle 'rahim alma' ameliyatı yapıldı
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Nisan ayında hizmete giren Denizli Acil Durum Hastanesi'nde ilk kez yapılan kapalı yöntemle rahim alma (laparoskopik histerektomi) ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Nisan ayında hizmete giren Denizli Acil Durum Hastanesi'nde ilk kez yapılan kapalı yöntemle rahim alma (laparoskopik histerektomi) ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Buğra Şahin, AA muhabirine, hastaneye başvuran 52 yaşındaki Nevriye Akça'nın uzun süredir devam eden ve ilaç tedavisine yanıt vermeyen şiddetli şikayetlerle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Hastaya daha önce hormon tedavisi ve hormonlu spiral uygulandığını ifade eden doktor, tedavilerin sonuç vermemesi üzerine rahmin alınmasına karar verdiklerini dile getirdi.

Ameliyatın kapalı yöntemle gerçekleştirildiğini aktaran Şahin, "Bu ameliyatı hastanemizde ilk kez gerçekleştirdik. Hastamızın genel durumu iyi, bugün ameliyat sonrası birinci gününde ve herhangi bir sorun yaşanmadı." dedi.

Şahin, ameliyat sırasında hastanın rahim ve yumurtalıklarının alındığını belirterek, hastanede histeroskopi, biyopsi, sezaryen ve tüp bağlama gibi kadın hastalıkları ve doğum ameliyatlarının da düzenli olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

Çivril ilçesinden gelen Nevriye Akça ise başarılı geçen ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaşarak, "Doktorumdan memnunum. Hastanemiz çok güzel olmuş, emeği geçenlerden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan hastaneyi ziyaret eden Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
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