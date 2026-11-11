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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında can kaybı 5 bin 387'ye ulaştı

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 5 Mayıs'ta patlak veren Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 387'ye, vaka sayısı 11 bin 42'ye ulaştı. Salgın 26 eyaletin 8'inde etkili olurken, nadir görülen Bundibugyo türüne karşı onaylanmış tedavi veya aşı bulunmuyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde geçtiğimiz mayıs ayında patlak veren Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 387'ye ulaştı.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 5 Mayıs'ta patlak veren Ebola salgınında can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 387'ye, vaka sayısının ise 11 bin 42'ye ulaştığı bildirildi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki 26 eyaletten 8'i salgından etkilendi.

Ebola'nın nadir görülen Bundibugyo türünün neden olduğu salgına karşı onaylanmış herhangi bir tedavi veya aşı bulunmuyor. Söz konusu salgın, 2014-2016 yıllarında Batı Afrika'da yaşanan ve 11 binden fazla kişinin ölümüne neden olan salgının ardından kayıtlara geçen en büyük ikinci ve en ölümcül Ebola salgını oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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