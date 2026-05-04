'Demir eksikliği kadınlarda daha sık görülüyor'

Güncelleme:
GÜNLÜK hayatta sıkça karşılaşılan halsizlik, çarpıntı, nefes darlığı ve dikkat dağınıklığı gibi şikayetlerin demir eksikliğinden kaynaklanabileceğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Sevda Yılmaz, " Demir eksikliği özellikle kadınlarda sık görülen ancak çoğu zaman strese bağlanarak göz ardı edilen bir sorun. Ancak erken tanıyla kolayca çözülebilir" dedi.

Medipol Üniversitesi Vatan Kliniği'nden Uzm. Dr. Sevda Yılmaz, toplumda çok yaygın görülmesine rağmen genellikle geç fark edilen demir eksikliği anemisi hakkında kritik uyarılarda bulundu.

'VÜCUT YETERİNCE OKSİJENLENEMİYOR'

Demirin vücut için hayati bir rolü olduğunu belirten Dr. Yılmaz, "Demir, dokulara oksijen taşınmasını sağlar. Eksikliğinde vücut yeterince oksijenlenemez ve bu durum hastaların yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürür. Halsizlik, çarpıntı, nefes darlığı, dikkat dağınıklığı ve çabuk yorulma en sık görülen belirtilerdir. Hastalar bu şikayetleri genellikle yaşa, strese ya da yoğun iş temposuna bağlıyor. Ancak altta yatan neden çoğunlukla tedavi edilebilir bir demir eksikliğidir" ifadelerini kullandı.

'KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR'

Demir eksikliğinin özellikle kadınlarda yaygın olduğuna işaret eden Dr. Yılmaz, "Yoğun ve düzensiz adet kanamaları kadınlarda demir eksikliğinin en sık nedenlerinden biridir. Bu hastaların kadın doğum muayenesiyle birlikte değerlendirilmesi tedavinin önemli bir parçasıdır. Bazı hastalarda mide ve bağırsak kaynaklı gizli kan kayıpları demir eksikliğine yol açabiliyor. Bu durumlarda gerekli endoskopik tetkiklerin yapılması ve altta yatan nedenin mutlaka saptanması hayati önem taşır" dedi.

'TANISI KOLAY, TEDAVİSİ MÜMKÜN'

Demir eksikliği anemisinin tanısının zor olmadığını belirten Dr. Yılmaz, "Basit bir kan testiyle serum demiri ve depo demiri ölçülebilir. Ancak kalıcı çözüm için sadece demir vermek değil, eksikliğe neden olan durumu da tespit etmek gerekir. Bazı hastalarda ağızdan demir tedavisi yeterli olurken, bazı özel durumlarda damar yoluyla demir tedavisi tercih edilebilir. Uygun tanı ve tedaviyle hastaların hem enerji düzeyi hem yaşam kalitesi belirgin şekilde artıyor. Tedavi sonrası hastalarımızdan sıkça 'Meğer yıllarca boşuna halsiz ve bitkin yaşamışım' cümlesini duyuyoruz. Sürekli halsizlik yaşayan herkes demir eksikliği açısından değerlendirilmelidir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
