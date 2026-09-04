Datça'da Çocuk Doktoru Sayısı İkiye Çıktı
Datça Devlet Hastanesi'ne atanan Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Seda Eken hasta kabulüne başladı. Mevcut uzman Dr. Tuğçe Doğan ile birlikte randevu kapasitesi artırılırken, vatandaşlar MHRS, internet veya ALO 182 üzerinden randevu alabilecek.
Datça Devlet Hastanesine atanan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Seda Eken hasta kabulüne başladı.
Eken'in göreve başlamasıyla birlikte, hastanede çocuk sağlığı alanında hizmet veren uzman hekim sayısı ikiye çıktı.
Hastanede halihazırda görev yapan Uzm. Dr. Tuğçe Doğan ile birlikte yeni hekimin kadroya katılmasıyla, ilçedeki çocuk hastaların muayene ve tedavi süreçlerinde randevu kapasitesinin artırılması hedefleniyor.
Vatandaşların, çocuk sağlığı polikliniği için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) mobil uygulaması, "mhrs.gov.tr" internet sitesi veya "ALO 182" çağrı merkezi üzerinden randevu alabileceği belirtildi.