Malatya'da hava ambulansı 19 yaşındaki hasta için havalandı
Malatya'nın Darende ilçesinde solunum yetmezliği geçiren 19 yaşındaki hasta için hava ambulansı havalandı. İlk müdahale Darende Devlet Hastanesi'nde yapıldı ve hastanın durumu ciddiyetini koruyunca hava ambulansı çağrıldı.
Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki H.G. Darende ilçesinde aniden rahatsızlandı. Solunum yetmezliği olduğu belirlenen hastaya ilk müdahale Darende Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Hastanın durumunun ciddi olması nedeniyle hava ambulansı talep edildi. Kısa sürede ilçeye ulaşan hava ambulansı, hastayı alarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk etti. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı