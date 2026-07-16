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Darende'de mide kanaması geçiren hasta, hava ambulansla Malatya'ya sevk edildi

Darende'de mide kanaması geçiren hasta, hava ambulansla Malatya'ya sevk edildi
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Malatya'nın Darende ilçesinde mide kanaması geçiren 50 yaşındaki E.T., ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Malatya'daki hastaneye nakledilerek tedavi altına alındı.

Malatya'nın Darende ilçesinde mide kanaması geçiren 50 yaşındaki hasta, ileri tetkik ve tedavi için hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Olay, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Mide kanaması şikayetiyle hastaneye başvuran E.T. (50), burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumunun değerlendirilmesi sonucu ileri tedavi için hava ambulansı talep edildi.

Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansı ile Darende'den alınan hasta, Malatya'daki hastaneye nakledilerek tedavi altına alındı. Hastanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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