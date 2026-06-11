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84 yaşındaki hasta ambulans helikopterle Malatya'ya getirildi

84 yaşındaki hasta ambulans helikopterle Malatya'ya getirildi
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Malatya'nın Darende ilçesinde kalbinde ritim bozukluğu olan 84 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Darende'de kalbinde ritim bozukluğu olan hasta, ambulans helikopterle Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde ambulans helikopter 84 yaşındaki hasta için havalandı. Edinilen bilgiye göre, A.K. Darende ilçesinde aniden rahatsızlandı. Kalbinde ritim bozukluğu olduğu belirlenen hastaya ilk müdahale Darende Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Yaşlı hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Malatya merkeze sevki için hava ambulansı talep edildi. Kısa sürede ilçeye ulaşan hava ambulansı, hastayı alarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk etti.

Hastanın tedavisi hastanede devam ediyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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