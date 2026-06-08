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Bacağı kırılan yaşlı adam ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi

Bacağı kırılan yaşlı adam ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi
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Malatya'nın Darende ilçesinde bacağı kırılan 76 yaşındaki H.Ö., ilk müdahalenin ardından durumunun ciddi olması üzerine ambulans helikopterle Turgut Özal Tıp Merkezi'ne nakledildi. Tedavisi sürüyor.

Malatya'nın Darende ilçesinde bacağı kırılan 76 yaşındaki adam, ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi.

Bacağı kırılan 76 yaşındaki H.Ö.'ye ilk müdahale Darende Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Yaşlı adamın durumunun ciddi olması üzerine hava ambulansı talep edildi. Kısa sürede ilçeye ulaşan ambulans helikopter, hastayı alarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne nakletti. Hastanın tedavisi hastanede sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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