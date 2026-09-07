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Darende’de 72 yaşındaki hasta hava ambulansıyla Malatya’ya sevk edildi

Darende’de 72 yaşındaki hasta hava ambulansıyla Malatya’ya sevk edildi
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Malatya’nın Darende ilçesinde beyin rahatsızlığı bulunan 72 yaşındaki kadın hasta, hava ambulansıyla Malatya’ya sevk edildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde beyin rahatsızlığı bulunan 72 yaşındaki kadın hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, K.K., Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Beyin rahatsızlığı nedeniyle ileri tetkik ve tedaviye ihtiyaç duyulan hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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