Dandy Walker Sendromu ile Mücadele Eden Kardeşlere Evde Eğitim Desteği

ESKİŞEHİR'de doğuştan Dandy Walker sendromu rahatsızlığı nedeniyle okula gidemeyen Aynur (16) ve Mehmet Yıldırım (7) kardeşler, evde eğitim görüyor. Haftanın 5 günü eve gelen öğretmenin desteğiyle çocukların günlük yaşamlarını kolaylaştırmaları hedefleniyor.

Fabrika işçisi olan Hakan ve Dursun Yıldırım çiftinin çocukları Aynur ve Mehmet Yıldırım'a doğumlarının ardından beyin rahatsızlığı olan 'Dandy Walker' sendromu teşhisi konuldu. Yürüyemeyen ve gündelik işlerini kendi başlarına göremeyen abla kardeş Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un desteğiyle evinde eğitim görüyor. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün evde eğitim hizmetiyle görevlendirilen öğretmen İlknur Şengül, haftanın 5 günü eve gelerek çocukların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla eğitimler veriyor.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle Aynur ile Mehmet Yıldırım'ı evde ziyaret etti. Vali Aksoy, abla kardeşe eğitimlerinde ellerinden gelen desteği sunacaklarını ifade ederek, "Özel çocuklarımıza evde eğitim hizmeti vermeye devam ediyoruz. Bu amaçla öğretmenimiz bu çocuklarımıza eğitim hizmetini eve gelerek veriyor. Biz de bugün çocuklarımızın evde eğitim hizmeti aldığı noktada onları ziyaret etmek, onların hatırını sormak, onlara başarılar dilemek için İl Milli Eğitim Müdürümüz Sinan Aydın ile beraber ziyaret ettik. Eğitimde her türlü engeli ortadan kaldırmak için büyük bir gayret içerisine arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Okula gelemeyen öğrencilerimize biz gidiyoruz. Bu noktada öğretmenlerimiz özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Eğitim dışı hiçbir çocuğumuzun kalmaması adına çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

'DAHA İYİ OLMALARI İÇİN UĞRAŞIYORUZ'

Hakan Yıldırım, çocuklarının bakımında zorlandıklarını ancak tüm gayretlerini her zaman onlara vermek istediklerini söyledi. Yıldırım, "İki kardeşte de Dandy Walker sendromu var. Kızım 16, oğlum ise 7 yaşında. Yaşları ilerledikçe zorlanıyoruz. Evde eğitim için öğretmenimiz eve geliyor, ev ortamında çocuklarla ilgileniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel bireylere sağladığı bir durum. Eğitimde çocuklarda fazla bir ilerleme beklemek zor olur. Durumlarını daha iyiye götürmek için biraz zaman alan şeyler bunlar. Daha iyi olmaları için uğraşıyoruz" diye konuştu.

Çocuklarının dışarı çıkamadığı için zorlandıklarını belirten Dursun Yıldırım ise "Evde eğitimle becerileri günlük yaşam becerileri öğreniyorlar. Çok zor geçiyor günlerimiz, iki çocukla çok zorlanıyoruz. Gece uyku düzenlerimiz yok, çok hırçınlaşıyor bazen çocuklar. Hep evdeyiz, dışarı pek çıkamıyoruz. Evde eğitimler yaşamlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Evde eğitim öğretmeni İlknur Şengün de çocukların günlük yaşam becerilerini kazanabilmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydederek, "Çocuklara diş fırçalama ve tuvalet gibi kendi ihtiyaçlarını göremiyorlar. Biz bunlarla başladık ve zihinsel gelişimlerini arttırmak için çalışmalar yapıyoruz. Daha çok günlük yaşam becerisi ne verebiliriz diye düşündük. Tuvalet alışkanlığını çok söyledim, nasıl yapılacağını da öğretmeye çalıştık. Tuvalet alışkanlığı kazandırmaya çalıştık. Diş fırçalaması, günlük bakım becerilerini yapmaya çalışıyoruz" dedi.