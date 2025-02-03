Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Raporlu reçetelerde yeni dönem

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona erdi. Beştepe'de düzenlenen ve 2 saat süren toplantıda gündeme ilişkin önemli konular ele alındı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni bir gelişme özellikle sağlık sistemindeki aksaklıkların düzenlenmesini içerdi.

KRONİK HASTALIĞI OLANLARA MÜJDE

Kronik hastalığa sahip olan vatandaşların reçetelerinin süresi bittiği takdirde hastaneye gidip ilaçlarını yeniden yazdırmaları gerekiyordu. Bu zorunluluk artık ortadan kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kronik hastalığa sahip vatandaşların raporlu ilaçlarını yazdırmak için hastaneye gitme zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı. Artık bu ilaçlar aile hekimleri tarafından yazılabilecek.