Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Oturma Eylemi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde orta hasar gören Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin ameliyathaneleri ve poliklinikleri hizmet verilemez durumda. Doktorlar ve sağlık çalışanları, çözüm bulunması için oturma eylemi yaptı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde orta hasar görünce hizmet verilemeyen Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin ameliyathaneleri ile onlarca polikliniğinin bulunduğu ana binasına çözüm bulunmasını isteyen bir grup doktor ve akademisyen ile sağlık çalışanı oturma eylemi yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde 51 yıllık Balcalı Hastanesi'nin ana binasında orta hasar meydana geldi. Onlarca ameliyathane ve polikliniğin bulunduğu ana bina 21 Şubat'ta boşaltıldı. Hastalar çevredeki hastanelere sevk edildi. Bugüne kadar bir çözüm üretilemeyince tedavi ve eğitim yapamayan akademisyen, hekim ve sağlık çalışanları geçen ay yaptıklarını yürüyüşün ardından bu kez Kan Merkezi önünde oturma eylemi yaptı. Eyleme CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, sivil toplum örgütleri ve sendikaların da destek verdiği sağlık çalışanları, eğitim ve tedavinin yapılamadığı hastane için bir an önce çözüm bulunmasını talep etti.

Balcalı Hastanesi'nin yurt dışına da hizmet veren bir kurum olduğunu söyleyen Menteş, öğrencilerin mağdur olmaması için bir an önce sağlıklı bir ortamın sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.