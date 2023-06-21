Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi doktorları taşınmak istiyor

Adana'da taşıyıcı kolonlarında orta hasar tespit edilen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde çok sayıda doktor ile öğretim üyesi, kampüs içinde hizmet vermek ya da tamamen taşınmak istediklerini bildirdi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Adana'da taşıyıcı kolonlarında orta hasar tespit edilince ana binası boşaltılan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde çok sayıda doktor ile öğretim üyesi yürüyüş yapıp, kampüs içinde hizmet vermek ya da tamamen taşınmak istediklerini bildirdi.

Adana'da 27 Haziran 1998'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sahra hastanesi kurup, tedbir amaçlı kolonların güçlendirilmesi yoluna giden Balcalı Hastanesi'nin 7 katlı ana binası, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden de etkilendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince incelenen hastanenin ana binasındaki taşıyıcı kolonlar 'yorgun' çıktı. Orta hasar tespit edilen hastanede 22 Şubat'ta hastalar tahliye edilerek çevre hastanelere nakledildi.

ÇÜ Öğretim Elemanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal ise "Hastanemizin boşaltılmasının üzerinden 4 ay geçti. Bu süre içerisinde Balcalı Hastanesi eğitim ve sağlık sunumunu çok kısıtlı bir alanda sürdürmeye çalışmaktadır. Yaklaşık 1200 yataklı hastane boşaltılmış 200 yataklı Hemato-Onkoloji binasında hizmet üretmeye çalışmaktadır. Son duyumlara göre hastanemizin bir bölümünün Yüreğir Devlet Hastanesi'ne taşınması konuşulmaktadır. Bölünmüş bir hizmet olmayacağı gibi tıp eğitiminin de olması mümkün değildir. Verilen sözün tutularak hastanenin bir bütün olarak devredilmesi, bu yapılmayacaksa eğitimin ve hizmetin Balcalı kampüsü içinde yapmanın koşullarının sağlanması gerekir. Tıp Fakültesi öğretim üyeleri olarak sürecin takipçisi olacağımızı belirtiriz" diye konuştu.