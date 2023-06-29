Covid-19 Tedavisi Sonrası Avesküler Nekroz Hastalığı Artıyor

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İsmail Büyükceran, Covid-19 tedavisi için kullanılan kortizon sonrası 'Avesküler Nekroz' hastalığının artış gösterdiğini ve görülme yaşının da düştüğünü belirtti. Dr. Büyükceran, 20'li yaşlardaki bazı hastalara ise protez tedavisi uygulamak zorunda kaldıklarını söyledi.

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İsmail Büyükceran, Covid-19 tedavisi için kullanılan kortizon sonrası 'Avesküler Nekroz' hastalığının artış gösterdiğini ve görülme yaşınının da düştüğünü belirtti. Dr. Büyükceran, 20'li yaşlardaki bazı hastalara ise protez tedavisi uygulamak zorunda kaldıklarını söyledi.

OMÜ Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. İsmail Büyükceran, kemik dokusunu besleyen kan damarlarının çeşitli nedenlerle hasar görmesi sonucu kemiğin canlılığını yitirmesi olarak bilinen avesküler nekroz hastalığında Covid-19 dönemi sonrasında artış yaşandığını gözlemlediklerini söyledi. Covid-19 tedavilerinde kullanılan kortizonlar sonrasında artışa geçen avesküler nekroz hastalığında yaş aralığının da düştüğünü belirten Dr. Büyükceran, "Hastalığın ilk evreleri istirahatle tedavi edilebiliyorken, ilerleyen evrelerde kök hücre tedavileri, yeniden canlandırma ya da protez tedavisi uygulamak zorunda kalabiliyoruz" dedi

Covid öncesi dönemde hastalığın ileri yaşlarda görüldüğünü söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Büyükceran, "Covid öncesinde yaş aralığı ilerideydi. Hastamızın geçirilmiş ya da bilinen bir kronik hastalığı varsa, bildiği bir kortizon kullanımı veya romatolojik bir hastalığı varsa daha erken yaşlarda görebiliyoruz. Ancak bunlar yoksa ve hasta tamamen sağlıklıysa daha ileri yaşlarda görebiliyorduk. Covid bu yaş aralığını gerçekten çok erkene aldı. 20'li yaşlarda avesküler nekroz ile karşılaştığımız hastalarımız da var ayrıca erken yaşlarda protez uygulamak zorunda kaldığımız hastalarımız da oldu" ifadelerini kullandı.