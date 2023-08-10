Çorum'un Sungurlu ilçesinde Kıbrıs gazisi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili köyünde yaşayan 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Şahin Kodaz, kalp krizi geçirdi ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kodaz'ın cenazesi Cuma namazını müteakiben Arifegazili köyünde defnedilecek.