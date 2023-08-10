Çorum'un Sungurlu ilçesinde Kıbrıs gazisi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
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Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili köyünde yaşayan 71 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Şahin Kodaz, kalp krizi geçirdi ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kodaz'ın cenazesi Cuma namazını müteakiben Arifegazili köyünde defnedilecek.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde kalp krizi geçiren Kıbrıs gazisi, hayatını kaybetti.
Çorum'un Sungurlu ilesine bağlı Arifegazili köyünde yaşayan Kıbrıs Gazisi Şahin Kodaz (71), kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kodaz, hayatını kaybetti.
Kodaz'ın cenazesi Cuma namazına müteakiben Arifegazili köyünde törenle defnedilecek. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık