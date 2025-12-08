Çorum'da acil sağlık hizmetlerinde süreler kısaldı

Çorum'da Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında acil sağlık hizmetlerinde kullanılan araç ve ekipmanlar ile yeni kullanıma sunulan Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazı tanıtıldı.

Kadeş Barış Meydanı'nda İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen programda Vali Ali Çalgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte acil sağlık hizmetlerinin süresinin kısaldığını söyledi.

Kırsal alandaki acil sağlık hizmetlerinin karşılanma süresini önemli ölçüde düştüğünü belirten Çalgan, "Kırsal alanda 112 acil sağlık yardım taleplerine ulaşma süresi ortalama 30 dakikayken biz bunu 17 dakikaya indirmiş durumdayız. Her saniyenin insan hayatı için ne kadar değerli olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Bu gayretinizden dolayı tüm sağlık çalışanlarımızı kutluyorum." dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'nin gereksiz aramalarla meşgul edilmemesi gerektiğine dikkati çeken Çalgan, "Bu hizmete gerçekten ihtiyaç duyan hastaların hakkına girmemek için vatandaşlarımızın daha duyarlı davranacağına inanıyorum." diye konuştu.

Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazının kullanımının önemine değinen Çalgan, "OED cihazının devreye girmesiyle her hayat kurtarmada bir adım daha öne geçeceksiniz." ifadesini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir ise OED ile yapılan ilk müdahalelerin hayatta kalma oranını 3 kat artırdığını bildirdi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen gereksiz çağrıların sayısının son yıllarda azalma eğiliminde olduğunun altını çizen Zehir, gereksiz çağrı oranının 2023'te yüzde 47.2, 2024'te yüzde 45.7, 2025 yılının ilk 11 ayında ise yüzde 44,8 olarak kaydedildiğini aktardı.