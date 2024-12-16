ÇOMÜ Hastanesi'nde Baş Ağrısı Dal Polikliniği Hizmet Vermeye Başlıyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi, baş ağrısı şikayetleri için tanı ve tedavi süreçlerini hızlandıracak "Baş Ağrısı Dal Polikliniği" 18 Aralık'ta hizmet vermeye başlayacak.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, ÇOMÜ Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı bünyesinde "Baş Ağrısı Dal Polikliniği" hizmete girecek.

Poliklinikte görev yapacak Dr. Öğr. Üyesi Yiğit Can Güldiken, her hafta çarşamba günü migren, gerilim tipi baş ağrısı ve diğer nörolojik kökenli baş ağrısı şikayetleriyle başvuran hastalara medikal ve enjeksiyon tedavileri gibi kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri sunacak.

Baş ağrısı ile mücadele eden tüm hastaların detaylı tanı ve etkili tedavi yöntemlerinden faydalanabileceği polikliniğe, 18 Aralık'tan itibaren başvuru yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Yıldızhan Şengül, polikliniğin özellikle baş ağrısı şikayeti bulunan hastalar için tanı, tedavi ve takip süreçlerinde önemli destek sağlayacağını belirtti.