Çölyaklı vatandaşlara glutensiz kahvaltı

İSTANBUL - Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, glutensiz gıdalardan özel olarak hazırlanan kahvaltı programında çölyak rahatsızlığı bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Deniz Köken, Osmanlı Park'ta düzenlenen kahvaltı programında gluten duyarlılığı sebebiyle çölyak hassasiyeti bulunan, yaşamları boyunca belirli bir diyet yapması gereken çölyak hastası vatandaşları ve çocukları ağırladı.

Programa Avrupa Yakası Çölyak Derneği Başkanı Cemalettin Kaymakçı ve dernek çalışanları da katıldı.

Programda bir selamlama konuşması yapan Başkan Deniz Köken: "Bu programı farkındalık olsun diye yapıyoruz ama illa buna bir ad koymanın gereği yok. Bir şeyin Anneler Günü, Sevgililer Günü, Babalar Günü gibi gün olarak algılanması taraftarı değilim. Her günü insan olma, Allah'ın bize lütfettiği canı en iyi şekilde koruma ve kollama günü olarak algılayarak yaşamımızı idame ettirmekte daha çok fayda var diye düşünüyorum. Glutensiz hayat meselesi sağlıkla ilgili önemli bir konu. Ürünler pahalı. İstanbul'da bu ürünlerle ilgili satış yapan yer yokmuş. Sadece marketlerin bölümlerinde var. İstanbul'da ulaşımın en kolay olduğu bir mekanda böyle bir yer yapılırsa iyi olur. Ucuza satmak için bu ürünlerin üretimini de yapmak lazım" dedi.

145 aileye 3 ayda bir gıda desteği

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, çölyak hastalığı sebebiyle özel beslenme gereksinimi duyan 145 aileye 3 ayda bir gıda desteği sunuyor. İçinde ekmek, makarna, un, kurabiye, çikolata, karışık kuruyemiş, kahvaltılık, bakliyat, sıvı yağ, çorba gibi gluten içermeyen 19 kalemden oluşan yiyecek paketleri, vatandaşların kapılarına kadar götürülerek ücretsiz olarak teslim ediliyor.