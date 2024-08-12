Üye Girişi
Haberler

Ekran Karşısında Yemek Yemek Obezite Riskini Artırıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekran karşısında yemek yemenin dikkat dağınıklığına yol açarak çocukların ne kadar yediklerini fark etmelerini zorlaştırdığını belirten Uzman Diyetisyen Mısra Beste Köleoğlu, "Yapılan çalışmalar ekran karşısında (özellikle televizyon izlerken) yemek yemenin, enerji alımını yüzde 20-30...

Ekran karşısında yemek yemenin dikkat dağınıklığına yol açarak çocukların ne kadar yediklerini fark etmelerini zorlaştırdığını belirten Uzman Diyetisyen Mısra Beste Köleoğlu, "Yapılan çalışmalar ekran karşısında (özellikle televizyon izlerken) yemek yemenin, enerji alımını yüzde 20-30 oranında artırdığını göstermektedir. Bu durum, obezite riskini önemli ölçüde artırır" dedi.

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Kliniği'nden Uzm. Dyt. Mısra Beste Köleoğlu, obezite ve ekran ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Ekran karşısında yemek yemenin dikkat dağınıklığına yol açarak çocukların ne kadar yediklerini fark etmelerini zorlaştırdığına dikkat çeken Uzm. Dyt. Mısra Beste Köleoğlu, "Yapılan çalışmalar, ekran karşısında (özellikle televizyon izlerken) yemek yemenin, enerji alımını yüzde 20-30 oranında artırdığını göstermektedir. Bu durum, obezite riskini önemli ölçüde artırır" şeklinde konuştu.

EKRAN KARŞISINDA YÜKSEK KALORİLİ VE YAĞLI YİYECEKLER TÜKETİYORLAR

Ekran başında yemek yiyen çocukların genellikle daha yüksek kalorili, şekerli, yağlı ve besin değeri düşük abur cubur yiyecekleri tercih ettiklerine dikkat çeken Uzm. Dyt. Köleoğlu, bu durumun insülin direnci, yüksek tansiyon ve dislipidemi gibi metabolik sendrom bileşenlerinin gelişme riskini artırırken çocukların gerekli vitamin ve mineralleri almalarını engelleyebileceğini ve beslenme yetersizliklerine yol açabileceğini belirtti.

GAZ, ŞİŞKİNLİK VE HAZIMSIZLIK YAPIYOR

Yemek yerken dikkatin dağılmasının, yiyeceklerin yeterince çiğnenmeden yutulmasına neden olabileceğinin altını çizen Uzm. Dyt. Köleoğlu, bu durumun ise sindirim sisteminde strese yol açarak gaz, şişkinlik ve hazımsızlık gibi problemlere yol açabileceğini söyledi.

DAHA AZ MEYVE, SEBZE VE TAM TAHIL TÜKETİYORLAR

Uzm. Dyt. Köleoğlu, ekrana maruz kalarak beslenen çocuklar ile kalmayanlar arasındaki farklılıkları şöyle açıkladı:

"Ekran karşısında yemek yiyen çocuklar genellikle daha az meyve, sebze ve tam tahıl tüketirler. Bunun yerine, yüksek şekerli ve yağlı atıştırmalıklar tercih ederler. Bu durum, genel beslenme kalitesini düşürür. Ekransız bir ortamda yemek yiyen çocuklar ise, yemeklerini daha yavaş ve dikkatli yerler. Bu durum, tokluk hissinin zamanında fark edilmesini sağlar ve aşırı yemeyi engeller."

TOKLUK HİSSİNİN ENGELLENMESİNE NEDEN OLUYOR

Ekran önünde yemek yemenin tokluk hissinin engellenmesine neden olabileceğine değinen Uzm. Dyt. Köleoğlu, "Beynin, mideden gelen tokluk sinyallerini algılaması zaman alır. Ekran karşısında dikkatin dağılması, bu süreci uzatabilir ve çocukların gereğinden fazla yemek yemesine yol açabilir. Araştırmalar, dikkatli bir şekilde yemek yemenin (mindful eating), tokluk hissini artırdığını ve aşırı yemeyi engellediğini göstermektedir" dedi.

ENERJİ DENGESİZLİĞİNE YOL AÇIYOR

Ekran karşısında yemek yeme alışkanlığının, obezite ve aşırı kilo sorunlarını tetikleyebileceğine dikkat çeken Uzm. Dyt. Köleoğlu, "Çocuklar ekran karşısında daha fazla abur cubur tüketme eğilimindedir ve bu da toplam kalori alımını artırır. Ayrıca, ekran başında geçirilen zaman, fiziksel aktiviteyi azaltarak enerji dengesizliğine neden olur. Uzun vadede, bu alışkanlıklar kilo alımını hızlandırabilir ve obezite riskini artırır" ifadelerini kullandı.

YEMEK MASASINDA TV, TABLET VE TELEFON BULUNDURMAYIN

Ekransız bir yeme rutini oluşturmanın mümkün olduğunu dile getiren Uzm. Dyt. Köleoğlu, bunun çocuğun genel sağlık ve beslenme alışkanlıklarını da iyileştirebileceğini vurgulayarak şu önerilerde bulundu:

"Ailece düzenli yemek yemek, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazanılmasına yardımcı olur. Yemek zamanlarında ekranları kapatın ve aile bireylerinin birbirleriyle etkileşimde bulunduğu bir ortam oluşturun. Yemek yeme alanlarını ekranlardan uzak tutun. Yemek masasında televizyon, tablet veya telefon bulundurmayın. Bu, dikkatin yemeğe odaklanmasını sağlar. Çocuklara, yemek yerken yemeğin tadını çıkarmayı, yavaş yemeyi ve her lokmanın tadını almalarını öğretin. Bu, tokluk hissinin daha iyi anlaşılmasını sağlar ve aşırı yemeyi engeller. Çocukları, ekranın yemek yeme üzerindeki olumsuz etkileri konusunda bilgilendirin. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmaları için onları eğitin."

ABUR CUBUR TÜKETİMİNİ ARTIRIYOR

Ekran bağımlılığının abur cubur tüketimini de artırdığını ifade eden Uzm. Dyt. Köleoğlu, "Ekran başında geçirilen süre, özellikle reklamlar ve can sıkıntısı nedeniyle sağlıksız atıştırmalıklara yönelmeye neden olabilir. Çalışmalar, televizyon izlerken yiyecek reklamlarına maruz kalan çocukların, bu yiyecekleri tüketme eğiliminde olduklarını göstermektedir. Bu durum, toplam kalori alımını ve dolayısıyla obezite riskini artırır" dedi.

EBEVEYNLERE UYARILAR

Ebeveynlerin çocuklarına sağlıklı beslenme ve ekran kullanımı konusunda örnek olması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dyt. Köleoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Ebeveynler kendi yeme alışkanlıklarına dikkat ederek çocuklarına model olmalıdırlar. Çocuklarınızın ekran başında geçirdikleri süreyi sınırlandırın ve yemek zamanlarında ekran kullanımını yasaklayın. Amerikan Pediatri Akademisi, çocukların günlük ekran süresini 1-2 saat ile sınırlamayı önermektedir. Çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırarak, yemeklerin aile ile birlikte ve dikkatlice yenmesini teşvik edin. Çocuklara, yemek yerken dikkatli olmanın ve yemeklerin tadını çıkarmanın önemini öğretin."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Diyetisyen Sağlık Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
CANLI DÖVİZ KURU | Dolar ne kadar, yükseliyor mu? Euro kaç TL oldu? Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenir? Yurt dışı çıkış harcı nereden ödenir? YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI ÖDEME EKRANI 2024 Haziran Türkiye işsizlik oranı ne? 2024 Türkiye'de işsiz sayısı ne kadar? Muzaffer Şen kimdir? Yavru kedileri sopayla öldüren Muzaffer Şen tutuklandı mı? Manisa'da yavru kedi katliamı! Roblox ne zaman açılacak? 12 Ağustos Pazartesi Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? MasterChef Beyza kimdir? MasterChef Beyza kaç yaşında, nereli? Osman Aşkın Bak kimdir, nereli, kaç yaşında? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ne mezunu? Wattpad açılacak mı? Wattpad erişim engeli kaldırılacak mı? 12 Ağustos Wattpad bugün açılır mı? SÜPER LİG 1. HAFTA PUAN DURUMU || İlk hafta maçlarında hangi takımlar kazandı? İzmir su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İzmir su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? YÖKDİL/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sınav sonuçları sorgulama ekranı! Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları sorgula! Ankara su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? İşsizlik oranı ne oldu? Haziran ayı işsizlik oranı arttı mı? Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü! Olay ne, nerede oldu? Manisa'da yavru kedi katliamı İstanbul su kesintisi sorgulama! 12 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Hadise ile Okan Buruk sevgili mi? Hadise ve Okan Buruk olayı ne? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? SON DAKİKA: YKS 2024 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 12 Ağustos YKS üniversite yerleştirme sonuçları sorgulama (sonuc.osym.gov.tr) Amedspor hangi ilin takımı? Amedspor hangi ligde oynuyor?
title