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Çocuklarda okul reddinin altında farklı nedenler yatabiliyor

Çocuklarda okul reddinin altında farklı nedenler yatabiliyor
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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Volkan Şahin, çocukların okula gitmek istememesinin altında akran zorbalığından performans kaygısına, travmadan ebeveynin kendi kaygı bozukluğuna kadar farklı nedenlerin bulunabileceğini belirtti.

Şahin, AA muhabirine, okul reddinin özellikle okula başlangıç ve ortaokula geçiş dönemlerinde daha belirgin hale gelebildiğini söyledi.

Bu süreçlerin çocuklar ve aileler açısından heyecan verici olduğu kadar zorlayıcı da olabildiğini dile getiren Şahin, okul reddinin tek bir nedene bağlanamayacağını ifade etti.

Şahin, okul reddinin en önemli nedenlerinden birinin ayrılık anksiyetesi bozukluğu olduğunu belirterek, çocuğun bakım vereninden ayrılmakta güçlük çekmesi ve ayrılık sırasında yoğun kaygı yaşamasının okula gitmeyi zorlaştırabildiğini anlattı.

Yapılan çalışmalarda okul reddi yaşayan çocukların önemli bir bölümünde ayrılık anksiyetesi bozukluğuna rastlandığını aktaran Şahin, benzer durumun annelerde de görülebildiğine işaret etti.

Şahin, okul reddinin yalnızca ayrılık kaygısından kaynaklanmadığını vurgulayarak, akran zorbalığı, sınav ve performans kaygısı ile daha önce yaşanan travmaların da çocuğun okula gitmek istememesine neden olabileceğini kaydetti.

"Öncelikle çocuğu anlamamız gerekiyor"

Ailelerin, çocuklarının yaşadığı sorunları anlamaya çalışırken hem çocuğa hem de okulla ilgili etkenlere dikkat etmesi gerektiğine işaret eden Şahin, bazı çocukların okula gitme saati yaklaştığında karın ağrısı, mide bulantısı, öfke ve ağlama gibi belirtiler gösterebildiğini aktardı.

Şahin, bazı çocukların okula götürülmesine rağmen okulda uzun süre kalamadığını dile getirerek, bu durumlarda çocuğun annesinin yanında bulunmasını istemesinin veya ebeveynin sınıfta ya da okul bahçesinde beklemesinin söz konusu olabildiğini ifade etti.

Bu belirtilerin altında yatan nedenin belirlenmesinin önemine dikkati çeken Şahin, ailelerin öncelikle çocuklarıyla konuşması ve yaşadıkları kaygının kaynağını anlamaya çalışması gerektiğini belirtti.

Şahin, okul reddinin psikiyatrik açıdan önemsenmesi gereken bir durum olduğunu vurgulayarak, "Çocuk okula gitmiyor, buna müsaade edelim veya okulu bırakalım gibi durumlar kabul edilebilir değil. Öncelikle çocuğu anlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Çocuğun davranışının altında akran zorbalığından performans kaygısına, travmadan ebeveynin kendi kaygı bozukluğuna kadar farklı nedenlerin bulunabileceğine işaret eden Şahin, sorunun çözülememesi halinde ailelerin mutlaka bir uzmandan destek alması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Haberler.com
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