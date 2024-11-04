Çocuklarda Miyopi Görülme Sıklığı İki Kat Artmış Durumda

GÖZ Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mutlu Acar, son 30 yılda çocuklarda miyopi görülme sıklığının iki kat arttığına dikkat çekerek, "Miyopi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından küresel epidemi şeklinde değerlendirilmektedir. Güncel literatürde miyopi patlama olarak tanımlanmakta, genel olarak 5-17 yaş arası çocuklarda miyopi görülme sıklığı ise, yaklaşık yüzde 9 olarak görülmektedir" dedi.

Liv Hospital Ankara Göz Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Mutlu Acar, miyopi rahatsızlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Acar, göze gelen ışınların retina üzerinde odaklanması gerekirken, onun önünde odaklanmasına miyopi dendiğini ve miyopi sorununun çocukluk yaşlarda ortaya çıktığında, çocukların uzaktaki cisimleri bulanık görmeye başladığını belirtti. Miyopinin özellikle çocukluk döneminde en sık görülen göz sorunlarından biri ve nedeninin tam olarak anlaşılmamış olsa da günümüzde miyopinin görülme sıklığının giderek artış göstermekte olduğunu ifade eden Prof. Dr. Acar, "Son 30 yılda çocuklarda miyopi görülme sıklığının iki kat arttı. Miyopi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel epidemi şeklinde değerlendirilmekte, güncel literatürde miyopi patlama olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak 5-17 yaş arası çocuklarda miyopi görülme sıklığının ise, yaklaşık yüzde 9'dur" diye konuştu.

'MİYOPİ DERECESİNDEKİ YÜKSELME FARKLI GÖZ HASTALIKLARINA YOL AÇIYOR'

Miyopinin nasıl ortaya çıktığına değinen Prof. Dr. Mutlu Acar, "Genel olarak miyopi gelişimi gözün ön ve arka uzunluğunun kırıcı bileşenlerine göre giderek uzaması ile ilişkilidir. Normal bir gözde ışık retina üzerinde odaklanırken, miyop bir gözde ışık retinanın önünde odaklanıp bunun bulanık görmeye neden olmaktadır. Miyopi derecesindeki yükselme zamanla farklı göz hastalıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Miyop gözlerde katarakt, göz tansiyonu (glokom), retina yırtılması, makula (sarı nokta) hastalıkları gibi görme kaybına neden olan hastalıkların görülme sıklığı daha yüksektir. Aslında eksi 4,0 diyoptrinin üzerinde bir miyopi derecesi, eşlik eden hastalıkların ortaya çıkma olasılığını 10 kat arttırmakta ve bu bilgiler zaman içinde miyopi artışını engellemek için alınması gereken bazı önlemlerin önemini ortaya koymaktadır" dedi.

'ÇOCUKLARDA MİYOPİ GELİŞİMİ AÇISINDAN YÜKSEK RİSK GRUPLARINA DİKKAT'

Prof. Dr. Acar, miyopi gelişimi açısından hangi çocukların daha yüksek risk altında olduğunu şöyle sıraladı:

"Anne veya babada miyopi olan bir çocuk miyopi gelişime açısından diğer çocuklardan daha yatkındır. Uzun süre yakın mesafe gerektiren kitap okuma, yoğun aralıksız ders çalışma, akıllı telefon, tablet ve bilgisayar kullanımı gibi etkinlikler sırasında odaklama süresinin çok uzamakta ve söz konusu etkinliklerin uzun süre yapılması miyopi gelişim riskini arttırmaktadır. Bilimsel araştırmalar doğal ışığa daha uzun süre maruz kalmanın miyopi gelişimini engellediğini veya ilerlemesini yavaşlattığını göstermiştir. Haftada 14 saati açık havada geçiren 15-19 yaş arası Avustralyalı gençlerde miyopi oranı yaklaşık yüzde 30 iken, açık havada daha az zaman geçiren Singapurlu yaşıtlarında bu oran yüzde 74 olarak bulunmuştur."

'UZAĞI BULANIK GÖRMEK MİYOPİNİN EN ÖNEMLİ BELİRTİLERİNDEN'

Miyopinin en önemli belirtileri arasında uzağı bulanık görme, gözleri kısarak bakma, çift görme, göz kayması, göz yorgunluğu ve baş ağrısının ilk sıralarda geldiğini dile getiren Prof. Dr. Mutlu Acar, "Okul çağındaki çocuklarda miyopinin en önemli belirtisi ise okul tahtasında yazılanları görememesidir. Bunun yanında okul öncesi çocuklarda ise çok yakından televizyon izlemek miyopinin ilk belirtisi olabilir. Okul çağındaki çocuklarda miyopi gelişimi okul yaşantısı üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Miyop çocuklar uzağı net göremediğinden dikkatleri kolay dağılabilir ve akademik başarıları düşebilir. Daha da önemlisi gözün ön arka çapının giderek uzaması ve miyopinin ilerlemesi, gelecekte görme kaybı ile sonuçlanan ciddi hastalıkların gelişimi için zemin hazırlamaktadır" dedi.