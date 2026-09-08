Çocuklarda iştahsızlık hastalık belirtisi olabilir

Çocuklarda iştahsızlık, ailelerin en sık dile getirdiği şikayetlerin başında geliyor. Ancak her yemek yemeyen çocuğun gerçekten iştahsız olmadığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çiftçi, birçok vakada sorunun iştahsızlıktan çok yemek seçiciliğinden kaynaklandığını söyledi. Dr. Çiftçi, çocuklarda iştahsızlığın altında vitamin eksikliklerinden kronik hastalıklara kadar birçok farklı nedenin yatabileceğine dikkat çekti.

Çocuğunun yeterince yemek yemediğini düşünen aileler çoğu zaman çözümü vitamin takviyelerinde arıyor. Medipol Koşuyolu Hastanesi'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çiftçi, iştahsızlık şikayetinin altında yatan nedenin doğru belirlenmesi gerektiğini vurgulayarak, gelişigüzel kullanılan vitaminlerin sanıldığı kadar masum olmadığını söyledi.

Her yemek reddi iştahsızlık anlamına gelmiyor

Çocuklarda görülen iştahsızlık şikayetlerinin önemli bir bölümünün aslında yemek seçiciliği olduğunu söyleyen Dr. Çiftçi, "Çoğu zaman çocuk aç kalmıyor ya da gerçekten iştahsız olmuyor. Sadece bazı yiyecekleri tercih ediyor veya belirli besinleri reddediyor. Bu durumda iştahsızlıktan çok yemek seçiciliğinden söz ediyoruz" dedi. Yemek seçiciliği görülen çocuklarda ailelere özel beslenme önerileri sunduklarını belirten Dr. Çiftçi, "Çocuğun yaşına, yaşam tarzına ve ailenin beslenme alışkanlıklarına göre bir yol haritası belirliyoruz. Çocukların farklı tatlara alışabilmesi için aileleri yönlendiriyor ve uygun beslenme planları oluşturuyoruz" diye konuştu.

Vitamin eksiklikleri ve hastalıklar neden olabilir

Gerçek iştahsızlığın altında farklı sağlık sorunlarının bulunabileceğini belirten Dr. Çiftçi, "Demir, D vitamini ve çinko eksiklikleri iştahsızlığa neden olabilir. Bunun yanı sıra bazı kronik hastalıklar ya da uyku kalitesini bozan sağlık sorunları da çocuklarda iştahsızlıkla kendini gösterebilir" ifadelerini kullandı. İştahsızlık şikayetiyle başvuran çocuklarda boy ve kilo gelişiminin değerlendirildiğini söyleyen Dr. Çiftçi, "Gerekli durumlarda kan tahlilleri yaparak eksiklikleri araştırıyoruz. Altta yatan neden tespit edilip tedavi edildiğinde iştah çoğu zaman kendiliğinden düzelmektedir" dedi.

Vitaminleri gelişigüzel kullanmayın

Ailelerin hekim önerisi olmadan vitamin ve takviye ürünlerine yönelmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Çiftçi, "Vitaminler basit şuruplar değildir. Vücuttaki birçok metabolik süreçte görev alırlar. Bu nedenle herhangi bir eksiklik olup olmadığı değerlendirilmeden kullanılmaları doğru değildir. Çocuğun muayenesi yapılmalı, gerekli görülürse tahliller istenmeli ve destek tedavileri buna göre planlanmalıdır" diye konuştu. Ailelerin kendi kararlarıyla ilaç veya vitamin takviyesi başlatmaması gerektiğini belirten Dr. Çiftçi, "Basit gibi görünen bu ürünler yanlış kullanıldığında istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle çocuklarda iştahsızlık durumunda öncelikle bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı