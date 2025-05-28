Çocuk ve Ergenlerde İnternet Bağımlılığına Dikkat

Çocuk ve Ergenlerde İnternet Bağımlılığına Dikkat
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Karadeniz Teknik Üniversitesi uzmanı Dr. Volkan Şahin, çocuk ve ergenlerde internet kullanımının artmasıyla birlikte ortaya çıkan 'oyun oynama bozukluğu' ve bağımlılık risklerine karşı ailelere dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. İnternet sürelerinin planlanması, alternatif aktivitelerin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Volkan Şahin, internet konusunda bir plan dahilinde sınırlama getirmenin birincil öncelik olabileceğini belirterek, "Günün belli bir kısmında internette vakit geçirme, belli bir kısmında ders yapma, belli bir kısmında da spor aktivitesine yönlendirme gibi bir plan yapmak gerekebilir." dedi.

Şahin, AA muhabirine, bağımlılık türlerinin görülme sıklığı göz önüne alındığında çocuk ve ergenlerin büyük bir tehlike altında olduğunu ifade etti.

Son yıllarda internet kullanımının ve ulaşılabilirliğin artması nedeniyle "oyun oynama bozukluğu" tanısının gündeme gelmeye başladığına işaret eden Şahin, "2024 verilerine baktığımız zaman Türkiye'de internete geçirilen süre ortalama 7 saat. Bu kullanıcıların yüzde 38'i de bunu oyun oynayarak geçiriyor. O yüzden internet oyun oynama bozukluğu ile ilgili gerekli önlemlerin alınması, uzun süre bu davranışlarda bulunan çocuk ve ergenlerin bir uzmandan yardım alması gerekiyor." diye konuştu.

Şahin, internet konusunda sınırlama getirmenin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "İnternet konusunda sınırlama getirmek birincil öncelik olabilir. Tabii ki de bir plan dahilinde. Günün belli bir kısmında internette vakit geçirme, belli bir kısmında ders yapma, belli bir kısmında da spor aktivitesine yönlendirme gibi bir plan yapmak gerekebilir." dedi.

"Çocuk veya ergenle konuşup, karar vermek gerekir"

Bu noktada çocukların vakit geçirebilmesinin sağlanmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Şahin, "Diyelim ki internet, oyun, bunları çocuğun elinden aldık, yerine bir şey koymamız lazım. Bu bir hobi olabilir, bu bir spor aktivitesi olabilir. Ebeveynlerle beraber vakit geçirmek olabilir. Bunları muhakkak çocuk veya ergenle konuşup, karar vermek gerekir." ifadesini kullandı.

Şahin, internet konusunda planlamanın mutlaka çocukla beraber yapılması gerektiğine işaret ederek, "Bunun belli bir kuralı yok ama bütün sorumluluklarını ve davranışlarını yerine getirdikten sonra internet için de bir zaman ayırılabileceği ancak internette nasıl vakit geçirdiği çok önemli. İnterneti ne için kullandığı da çok önemli. O yüzden ailelere önerimiz özellikle yaş grubuna uygun şekilde interneti ne için kullandıkları, nerelere girdikleri bunları denetlemeleri." diye konuştu.

Madde bağımlılığına da dikkati çeken Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar dürtüsel oluyorlar. Yeterince tedavi edilmedikleri, önlemler alınmadığı durumda ilerleyen yaşlarda madde kullanımı bozukluğuna daha yatkın oluyorlar. Bunun dışında yeterli ebeveynlik desteği almamış çocuklar veya gençler riskli durumdalar. Annesiyle veya babasıyla yeterince iletişim kuramayan, onlarla konuşamayan, dertlerini paylaşamayan bir çocuk ve ergen, sorunlarını veya sıkıntılarını çözümünü dışarıda arayabilir. Bu madde kullanımı olabilir, başka bağımlılıklar olabilir. "

Şahin, ailelerin bu gibi durumlara önem vermeleri gerektiğine dikkati çekerek, özellikle çocuklarda daha önce görülmemiş davranış değişiklikleri varsa bir uzmandan yardım almalarında fayda olacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Sağlık
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