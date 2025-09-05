Çocuk Sağlığında İş Birliği Kongresi İzmir'de Başladı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen "Çocuk Sağlığında İş Birliği; Pediatristler ve Aile Hekimleri Buluşuyor" kongresi başladı.

Doktor Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşan kongre başkanı Doç. Dr. Dilek Orbatu, teknolojinin gelişmesiyle çocuk sağlığı ve hastalıklıları bilim dalının yeni bir döneme girdiğini söyledi.

Gelişen teknolojinin sağlık sektörüne önemli katkılar sağladığını anlatan Orbatu, şunları kaydetti:

"Yapay zeka destekli sistemler, giyilebilir sağlık teknolojileri, kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarıyla genetik temelli tedaviler çocukların yaşam kalitesini artırma potansiyeline sahiptir. Ancak şunu unutmamalıyız hiçbir teknoloji bir hekimin empatisinin, göz temasının ve sevgisini yerini tutamaz. Gerçek hekimlik sadece bilgiyle değil kalple, ruhla ve insan sevgisiyle olur."

Uzman hekimler ve akademisyenler çocuk sağlığına dair en güncel bilgileri, tedavi yöntemlerini ve yenilikleri paylaşacağı kongrede aile hekimleri ile ortak oturumlar düzenlenerek, çocuk sağlığı alanındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi hedefleniyor.

Kongre yarın düzenlenecek etkinliklerle sona erecek.