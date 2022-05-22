Çocuk fotoğraflarında kırmızı çıkan göz bebeği rengi sağlık habercisi - Haberler

Çocuk fotoğraflarında kırmızı çıkan göz bebeği rengi sağlık habercisi

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yenal Ertan:

"Çocuklarda fotoğraf çekerken, normal koşullarda göz bebeğinin içinin kırmızı görünmesi gerekir, Retinoblastom ilerlediyse kırmızı yerine beyaz görünebiliyor"

"Retinoblastom çok nadir görülen bir hastalık, kötü huylu olması nedeniyle erken tanıyla tedavi edilebilen bir rahatsızlık"

ANTALYA - Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yenal Ertan," Fotoğraf çekildiğinde çocukların, normal koşullarda göz bebeğinin içi kırmızı görünmesi gerekir. Retinoblastom(göz kanseri) ilerlediyse kırmızı yerine beyaz görünebiliyor. Buda bizim için uyarı niteliğinde bir bulgudur" dedi.

Medstar Topçular Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Yenal Erten, Retinoblastomun daha çok çocuklarda görülen kötü huylu bir tümör çeşidi olduğunu bildirdi.

Retinoblastomu kalıtsal olarak görülmekle birlikte ailede bir öyküsü olmayan kişilerde de görülebildiğini dile getiren Erten, " Kötü huylu tümör olduğu için erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Tedavi edilmezse körlük ve ölüme kadar gidebilen sonuçları olabilir. Erken tanı için mutlaka çocukların ilk 6 içinde bebeklerin muayene edilmesini istiyoruz. Özellikle fotoğraf çekerken, normal koşullarda göz bebeğinin içinin kırmızı görünmesi gerekir. Retinoblastom ilerlediyse kırmızı yerine beyaz görünebiliyor. Buda bizim için uyarı niteliğinde bir bulgudur" diye konuştu.

"Nadir görülen hastalık"

Fotoğrafta gözüne flaş ışığı gelen çocuğun bir gözbebeğinin beyaz, diğerinin kırmızı olduğunu gören ailelerin kendilerine başvurabildiğini dile getiren Erten, "Buda Retinoblastomla ilgili bizim için uyarıcı bil bulgudur. Retinoblastom çok nadir görülen bir hastalık. Kötü huylu olması nedeniyle erken tanıyla tedavi edilebilen bir rahatsızlık" dedi.

"2 yaşa kadar kontrolün önemi"

Bu hastalığın genelde ilk 2 yaş arasında görüldüğünün altını çizen Yenal Erten, "Kalıtsal özelliği de olabilir. Görülen hastaların yüzde 40'ının ailesinde de bir Retinoblastom öyküsü olur. Yüzde 60'ında aile öyküsü yoktur. Burada en önemli nokta ilk 6 ay birinci, 2 yaşa kadar da ikinci kontrole mutlak getirilmelidir" ifadelerine yer verdi.