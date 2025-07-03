Çocuğunu hastaneye götüren vatandaş, doktorlardan aldığı cevaba çok kızdı

Çocuğunu hastaneye götüren vatandaş, doktorlardan aldığı cevaba çok kızdı
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Çocuğunu hastaneye götüren vatandaş, doktorlardan aldığı cevaba çok kızdı
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İstanbul'da çocuğunu diş hastanesine götüren bir vatandaş, doktorların "biz bu işlemi yapamayız" demesi üzerine tepki gösterdi. Vatandaş, özel muayenehanelerde aynı işlemin yapıldığını belirterek kamu hizmetindeki yetersizliğe dikkat çekti.

İstanbul'da yaşayan bir vatandaş, çocuğunun diş tedavisi için devlet hastanesinden randevu aldı. Randevu günü çocuğuyla birlikte diş hastanesine giden aile, doktorların "biz bu işlemi yapamayız" yanıtıyla karşılaştı. Bu durum karşısında öfkelenen vatandaş, yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medyada paylaştı.

"SİZİN YAPAMADIĞINIZI..."

Tepkisini sert sözlerle dile getiren vatandaş, "Sizin yapamadığınızı bir apartmanda küçücük dairede kadın diş hekimi yapıyor" diyerek kamu hastanelerindeki hizmet yetersizliğine dikkat çekti. Olay, sağlık sistemindeki randevu ve hizmet erişimi sorunlarını bir kez daha gündeme getirdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Sağlık
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMGk:

Yurt dışına kaçarlar diye doktorları şımartan muhalefet halletsin bu işi..Hükümet ne yapsın hangi adımı atsa İSTEMEZUK diyen bir kesim var.. Sert adım atsa soğan 20 TL oldu diye dava satan adamlar var çözmek zor bu işi

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Haber YorumlarıAlkurt:

Haklisin...Ormani yakilir, her gun kadinlari oldurulur, Randevu almak icin alti ay beklenilir, Meclis bos bos oturur yasa yapmaz..vs...Tek Ulkeyiz

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Haber YorumlarıRıdvan Doğan:

175.000 tl maas alan saglik ocagi doktoru , sabah 10 da gelir 3 te cikar. nobetlerini satar haftada 3 gun calisir. hala da hakkimizi isteriz derler grev yaparlar. ne denetim var ne sorumluluk. devletsiz kaldi turkiyemiz..

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Haber Yorumlarıyasin yaşaran:

aynısı benim çocuk için oldu KAYSERİ NİMET BAYRAKTAR diş hastanesinde biz yapıyoruz yalnız telefonla randevu al dediler aldım gittim biz bunu yapamayız teknisyen bunu öğrenmedi diyen doktor ERCİYES TIP FAK. gideceksin dedi ülkenin sağlık sistemi rzalet kimse işini yapmak istemiyor hekim olmuş fakülte yapıyor bu yapamıyor yapanı al o zaman neden buna maaş ödüyorsun

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ya işte böyle muhteremler bıçak parası isteyen doktora mecbur işinizi gördürmek istiyorsanız para vereceksiniz dediğimde bunu kastediyordum kimseye garezim yok aile hekimi ehliyet için sağlık raporu vermedi bir göz kliniğinden parayla aldım gözlük için 150 lira cam çerçeve parası veriyorlar gözlükçü on katını gözlüğe koyuyor sigortasız daha ucuza pazarlık ederek alıyorum aslında benim yaşadıklarımı herkes yaşıyor ağır hastası,hastalığı olan sağlıkta çok daha ağır maddi, manevi sorunlar yaşıyor

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