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Cizre Devlet Hastanesi, Normal Doğum Haftası'nda anne adaylarını bilgilendirdi

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Cizre Devlet Hastanesi, Normal Doğum Haftası'nda anne adaylarını bilgilendirdi
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Cizre'de 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası etkinliğinde anne adayları, normal doğumun önemi ve avantajları hakkında bilgilendirildi. Cizre Devlet Hastanesi personeli, 'Doğal olan, normal doğum' sloganıyla materyaller dağıttı; Başhekimlik eğitimlerin süreceğini bildirdi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte anne adayları, normal doğumun önemi ve avantajları hakkında bilgilendirildi.

Cizre'de 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında anne adaylarına yönelik bilgilendirme ve farkındalık programı düzenlendi. Cizre Devlet Hastanesi yönetimi ve sağlık personeli, anne adaylarıyla bir araya gelerek normal doğumun önemi ve sağladığı avantajlar hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Hastane bünyesinde organize edilen programda, gebelerin doğum sürecine ilişkin endişelerini gidermek ve doğal doğum yöntemlerinin hem anne hem de bebek sağlığı açısından önemini anlatmak hedeflendi. Etkinlik kapsamında anne adaylarıyla birebir temas kuran sağlık personelleri, doğum yolculuğunda annelerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. "Doğal olan, normal doğum" sloganıyla yürütülen çalışmalarda; anne adaylarını bilinçlendirmek, doğuma güvenle hazırlamak ve süreç içerisinde onları ruhen ve fiziken güçlendirmek amacıyla çeşitli bilgilendirici materyaller dağıtıldı.

Cizre Devlet Hastanesi Başhekimliği, anne adaylarının gebelik ve doğum süreçlerini daha sağlıklı, bilinçli ve konforlu tamamlayabilmeleri adına farkındalık ve eğitim çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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