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Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi

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Amerika'da 68 yaşında bir adam, cinsel performans artırıcı aleti 24 saat kullanınca ciddi sağlık sorunları yaşadı. Uzmanlar bu aletlerin 30 dakikadan fazla kullanılmamasını öneriyor. Adam aleti çıkaramayınca pense kullandı ve bir hafta sonra idrar yapamayınca hastaneye gitti. Doktorlar kangrenleşen penisin bir kısmını kesmek zorunda kaldı. Bu olay, cinsel sağlık konusunda bilgilenmenin ve uzman tavsiyelerine uymanın önemini vurguladı.

Amerika'da yaşanan şok edici bir olay, cinsel sağlık konusunda uzmanların uyarılarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

68 yaşındaki bir Amerikalı, cinsel performansı artırmak için kullanılan bir alet yüzünden neredeyse hayatını kaybediyordu. Adam, penis halkası olarak bilinen bu aleti 24 saat boyunca çıkarmayınca, ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaştı.

Urology Case Reports adlı tıp dergisinde yayınlanan rapor, adamın yaşadığı korkunç deneyimi ve doktorların onu kurtarma çabalarını anlatıyor.

Penis halkası, sertleşmeyi güçlendirmek ve uzun süre korumak için kullanılan bir alettir. Ancak uzmanlar, bu aletin 30 dakikadan fazla kullanılmaması gerektiğini sürekli vurguluyor.

Ne yazık ki bu uyarılara uymayan adam, aleti çıkaramayınca pense kullanmak zorunda kaldı. Ancak bu da yeterli olmadı ve bir hafta sonra idrar yapamaz hale gelince hastaneye başvurdu.

Doktorlar, adamın penisinin kangren olduğunu ve bir kısmının kesilmesi gerektiğini tespit etti. Daha sonra yenilikçi bir yöntemle, adamın uyluğundan alınan dokuyla penisi yeniden şekillendirildi.

Bu olay, cinsel sağlık konusunda bilgi sahibi olmanın ve uzman tavsiyelerine uymanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, herhangi bir cinsel alet kullanırken dikkatli olunması ve herhangi bir sorun yaşandığında hemen tıbbi yardım alınması gerektiğini vurguluyor.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Sağlık

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Yorumlar (3)

sade vatandaş:

bir söz vardır kırkından sonra azanı teneşir tahtası paklar diye bu zart o yaşı geçmiş o yüzden azan kısmı teneşire gitmiş

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1gerceklerinsesi:

Bdsm fantezisi bazen böyle sonuçlar açabiliyor

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1gerceklerinsesi:

Bu arada bu halka performansı arttırmıyor. Gecikme sağlıyor

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