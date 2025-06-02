Cinsel iktidarsızlık ve beslenme arasında bağ var mı?

Erektil disfonksiyon (ED) ya da cinsel iktidarsızlık birçok erkeği etkileyen bir sorun. Araştırmacılar cinsel iktidarsızlık ve beslenme arasındaki ilişkiye dikkat çekiyor.

Birleşik Krallık'taki LloydsPharmacy şirketinden pratisyen hekim Neel Patel çoğu erkeğin özellikle çok fazla alkol aldıklarında ya da stresli dönemlerde ara sıra bu sorunu yaşadığını söylüyor.

Ne kadar yaygın olduğu konusunda farklı tahminler var.

Londra'daki King's College'ın 2019'da yaptığı araştırmaya göre İngiltere'deki her beş erkekten birini etkiliyor. 2022'deki bir çalışmaya göreyse her beş erkekten ikisi bu sorunu yaşıyor. Yaş ilerledikçe vaka sayısı da artıyor.

Türk Üroloji Derneği'ne göre Türkiye'de 40 yaşın üzerindeki erkeklerde erektil disfonksiyonun tüm derecelerinin görülme sıklığı yaklaşık yüzde 70.

Patel "ED birkaç haftadan daha fazla sürerse, aile hekiminize gitmelisiniz. Kalp sağlığı gibi daha ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Dolayısıyla genel sağlık durumunuzu kontrol etmeniz önemli" diyor.

Beslenme ve cinsel iktidarsızlık arasında nasıl bir ilişki var?

ED'ye neden olabilecek ya da ortaya çıkmasını kolaylaştırabilecek bazı hastalıklar var. Bunlar arasında kalp rahatsızlıkları, obezite, diyabet ve alkol tüketimi bulunuyor. Fakat bazı araştırmalarda ED ve beslenme arasında doğrudan bir bağ buldu.

Patel "Sonuçta daha sağlıklı bir hayat sürmeye çalışmanın zararı yok. Tavsiye edilen miktarlarda sebze, meyve ve tam tahıl tüketerek dengeli bir beslenme iyi bir başlangıç yeri" diyor.

ED'yi önleme anlamında çok sayıda çalışmada Akdeniz diyeti vurgulanıyor. Çünkü bu beslenme yöntemi egzersizle de birleşince kan akışını artırıyor ve tansiyonu düşürüyor.

Bunun ötesinde, bilim insanları yararlı olabilecek farklı gıdaları da inceledi. 2016'da yapılan bir araştırmada, daha çok meyve yemenin ED riskini düşürebileceğini ortaya koydu.

Çalışmada en çok meyve tüketen erkeklerin, çok az yiyenlere göre ED yaşama riskinin yüzde 14 daha az olduğu görüldü.

Belfast'taki Queen's Mary Üniversitesi'nden Prof. Aedin Cassidy "Meyve ve sebzenin sağlığa yararlı olduğunu biliyoruz. Fakat belki de daha hedefe yönelik tavsiyelere ihtiyacımız var çünkü hepsinin etkisi aynı değil" diyor.

Yani mesele aslında sadece günde beş kere meyve ya da sebze tüketmemiz tavsiyesi değil. Aynı zamanda yediğiniz mevye ve sebzenin türü de önemli. Peki hangileri cinsel iktidarsızlıkla mücadelede etkili?

Bunu araştırmak için Prof. Cassidy ve meslektaşları, meyvelerde doğal bir şekilde bulunan ve flavonoidler diye adlandırılan maddeyi inceledi.

Cassidy, "bitkiler için bir güneş kremi gibi" diye nitelendirdiği flavonoidlerin ED sorunu yaşayan erkeklerde olumlu sonuçlar verdiğini vurguladı. Araştırmacılar hangi flavonoidlerin daha etkili olduğunu da bulmaya çalıştı.

"Orman meyvelerine o müthiş kırmızı-mavi rengi veren antosiyaninler" diyor ve araştırmasının haber yapıldığı günlerde evinin yakınındaki süpermarkette yaban mersini kalmadığını anlatıyor.

Haberleri okuyan erkeklerin mavi hap yerine yaban mersini denemiş olması mümkün müydü?

Buna ek olarak turunçgillerde bulunan flavanon adı verilen bir başka tür flavonoidin de ED sorunu yaşayanlara yardımcı olabileceği bulundu.

Cassidy "Portakalları, mandalinaları, greyfurtları yemelisiniz, suyunu içmemelisiniz" diye vurguluyor.

Diğer bazı içecekler de faydalı olabiliyor. Çay ve kahvede flavonoidler var. Kırmızı şarapla ilgili de bazı bilgiler var.

Flavonoidlerin kalp damar sistemine yararlı olduğu biliniyor. Dolayısıyla ED'yle mücadele kabiliyeti, sorun vücudunuzdaki kan akışıyla ilgili olduğu için, akla yakın geliyor.

Cassidy, "ED sağlık durumunuzun göstergesi olarak da görülebilir ve kalp rahatsızlıkları konusunda bir erken uyarı olabilir" diyor ve "Mekanizmalar birbiriyle bağlantılı" diye ekliyor.

Doktorlar ED yaşayan hastalarını tedavi için damar açma yöntemlerini deneyebileceğini ve bunda da nitrik oksit adlı bir kimyasalın yararlı olabileceğini söylüyor.

İyi haber vücudunuzun bu kimyasalı üretmesini sağlayan belirli yiyecekler var. ABD'deki Mayo Clinic Healthcare'den pratisyen hekim Dr Vikas Mehta "Özellikle de L-arjinin yönünden zengin gıdalar" diyor.

"Beyaz et, kırmızı et, süt ürünleri, yemişler aklınıza gelsin" diyor ve ıspanak ve roka gibi yeşil sebzelerin de faydalı olduğunu ekliyor.

Cassidy, meyveleri yemek yerine suyunu içerek sonuç almak gibi kestirme yollar olmadığını söylüyor ve "takviye ve vitaminlerin işe yaradığına dair pek kanıt olmadığını" vurguluyor.

Dr. Patel de "ED esasen kan akışıyla ilgili. Çok sağlıksız gıda tüketmek yüksek kolestrol ve kan şekerine yol açabilir, obezite kan akışınızı etkiyebilir ve sonuçta ereksiyon sağlama ve devam ettirme kabiliyeti etkilenebilir" diye konuşuyor.

Dr. Patel çeşitli gıdaların tamamen kesilmesinden çok, "kalp damar sağlığını iyileştiren" bir beslenme alışkanlığı öneriyor.

İnternette, içerdiği flavonoidler sayesinde kırmızı şarabın da faydalı olabileceğini okumuşsunuzdur.

Fakat şişeyi açmadan önce alkolün elde edebileceğiniz yararı sıfırladığını unutmayın. Arada sırada bir bardak içmekte sorun olmayabilir ama çok sayıda erkek çok fazla alkolün yatak odasında neye yol açacağını ilk elden biliyor.

Yani mesele ED ise bir salkım üzüm yemek, o şarap şişesini açmaktan çok daha faydalı olabilir.