Çin'de 5 Bin Kilometre Uzaklıkta Robotik Ameliyat Gerçekleştirildi

Çin'de 5 Bin Kilometre Uzaklıkta Robotik Ameliyat Gerçekleştirildi
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Çinli cerrahlar, uydu teknolojisi kullanarak 5 bin kilometre uzaktan robotik ameliyat yaptılar. Prof. Dr. Rong Liu liderliğindeki ekip, iki hastayı Lhasa'dan ameliyat ederek, yeni nesil bağlantı sistemleri sayesinde yüksek hassasiyet sağladı.

ÇİNLİ cerrahlar uydu teknolojisi kullanarak 5 bin kilometre uzaktan robotik ameliyat gerçekleştirdi.

Çinli cerrah Prof. Dr. Rong Liu liderliğindeki ekip, Pekin'deki iki hastayı, 5 bin kilometre uzaktaki Lhasa'dan uydu ve robotik cerrahi teknolojisiyle ameliyat etti. Geleneksel 5G destekli cerrahi sistemlerde mesafe sınırı bulunurken, bu operasyonda 'Apstar-6D' uydusu devreye sokularak gecikmelerin minimize edildiği bildirildi.

Profesör Rong Liu liderliğindeki doktorların, karaciğer kanseri ve hemanjiomu bulunan iki hastayı yaklaşık 124 dakika süren operasyonlarla tedavi ettiği, yeni nesil bağlantı sistemleri sayesinde ameliyat sırasında veri akışının kesintisiz sağlandığı ve yüksek hassasiyetle işlem yapılabildiği belirtildi. Açıklamada, ameliyat sonrasında herhangi bir ciddi komplikasyon yaşanmadığı ve hastaların 24 saat içinde taburcu edildiği bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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