Çim Biçme Makinesine Kolunu Kaptıran Adam Hastaneye Sevk Edildi

Çim Biçme Makinesine Kolunu Kaptıran Adam Hastaneye Sevk Edildi
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çim biçme makinesine kolunu kaptıran 46 yaşındaki Zeynel Buluttekin, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde çim biçme makinesine kolunu kaptıran Zeynel Buluttekin (46), ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi. Olay, öğle saatlerinde Lice ilçesinde meydana geldi. Zeynel Buluttekin, bahçesinde çalıştığı sırada kolunu çim biçme makinesine kaptırdı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Buluttekin ilk müdahalesinin ardından Lice Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada sağ kol tendonunda kesi olduğu tespit edilen Zeynel Buluttekin'in Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Buluttekin için Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı 'Sağlık Komuta' ile görüşme yapıldı. Ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ambulans helikopter, kısa sürede ilçeye ulaştı. Zeynel Buluttekin, ambulans helikopterle alınarak Dicle Üniversitesi Hastanesi pistine iniş yaptı. Burada Acil Sağlık Hizmetleri ekibine teslim edilen Buluttekin, ambulansla Dicle üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Zeynel Buluttekin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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